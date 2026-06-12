Analistas rebajan expectativas de inflación en Uruguay de 4,9 % a 4,7 %

Según este informe, tanto la mediana de expectativas de inflación a 24 meses como a cinco años se mantuvo en la meta del BCU, que es de 4,5 %.

Además, el 55 % de los analistas que participaron de la encuesta de este mes mantienen sus expectativas entre el 4,3 % y el 4,5 %, siendo el máximo de 5 %. No obstante, "todas las respuestas continúan dentro del rango de referencia para el horizonte de la política monetaria".

Respecto al panorama para el año calendario corriente, la mediana de las proyecciones anuales se fijó en el 4,93 %, mientras que el promedio de todas las respuestas arrojó un 4,89 %. En este apartado, los pronósticos más bajos contemplan una inflación del 3,76 % para el cierre de 2026, frente a un techo del 5,80 % augurado por los analistas más pesimistas.

El último informe del Índice de Precios del Consumo del Instituto Nacional de Estadística reveló que la inflación interanual de Uruguay fue de un 3,77 % en mayo pasado y se mantuvo por segundo mes consecutivo dentro del rango de tolerancia fijado por el Gobierno, siendo que en marzo había estado por debajo.

"A nivel internacional, la persistencia del conflicto en Oriente Medio mantiene elevados los precios de la energía, en un entorno de volatilidad y presiones inflacionarias. Asimismo, se observa un aumento de las tasas de interés de largo plazo, lo que implica un entorno financiero menos favorable para los países emergentes", argumentó el BCU el pasado 26 de mayo al comunicar la decisión de mantener su tasa de política monetaria en 5,75 %.

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La institución releva mensualmente las expectativas de analistas económicos bajo la premisa de que estas "constituyen un insumo clave para la política monetaria, que actúa con una mirada prospectiva".