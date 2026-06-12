Clemens Pig, exdirector de APA, dirigirá el ente público austríaco ORF a partir de 2027

Así lo anunció este viernes la ORF al comunicar la decisión del consejo de administración de la emisora, que eligió a Pig, de 51 años, para un mandato de cinco años entre nueve candidatos nominados, en un proceso que se lanzó después de la dimisión en marzo del anterior titular, Roland Weissmann, tras ser acusado de acosar sexualmente a una empleada.

Si bien Weissmann, que estaba al frente del ente público desde 2022, ha rechazado las acusaciones, la dimisión fue aceptada de forma definitiva y la periodista Ingrid Thurnher asumió interinamente la dirección de la ORF, cargo que seguirá ocupando hasta el próximo 31 de diciembre.

Nacido en 1974 en Innsbruck (Tirol austríaco, en el oeste del país) y graduado en Ciencias Políticas, Pig se doctoró con una disertación titulada 'La comunicación política en el proceso de digitalización y transformación de los medios de comunicación en Austria y en comparación internacional'.

Mientras estudiaba fundó la empresa MediaWatch para analizar los informativos de la radiotelevisión pública austríaca (ORF), la cual se convirtió con el tiempo en líder del mercado austríaco en monitorización de medios. En 2001, APA adquirió la mayor parte de las acciones de la firma.

En 2008, Pig pasó a formar parte de la dirección de APA y en 2016 asumió la presidencia de la junta directiva de la agencia. Bajo su gestión, el organismo se mantuvo constantemente en la zona de beneficios e incluso incrementó su facturación.

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Pig, quien también es miembro del consejo de administración de Keystone AG en Zúrich (Suiza), rescindió su contrato con APA de forma anticipada para, según explicó, postularse a la dirección de la ORF sin mantener una relación laboral activa.

El futuro directivo prometió asegurar la independencia editorial de la ORF, evitar el debilitamiento de la labor periodística principal y garantizar una "redacción de la ORF orientada al centro democrático".