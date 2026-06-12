Condenan a 50 años de prisión a 12 acusados de matar a 13 reos en cárcel de Panamá en 2019

Según informó el Órgano Judicial en un comunicado, un tribunal de juicio impuso a cada uno de los condenados una pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, como consecuencia de las muertes, y por los heridos una condena adicional de 20 años por homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

"Lo que suma una condena total de 50 años de prisión para cada uno", subrayó el comunicado.

El Órgano Judicial recordó además que el pasado 30 de mayo, tras tres semanas de juicio, un jurado de conciencia declaró culpables a los 12 acusados como autores de los 13 homicidios y de las 11 tentativas de homicidio registradas durante los hechos de violencia en La Joyita.

Este viernes los condenados siguieron la lectura de la sentencia de manera telemática desde la sala de audiencias ubicada en el mismo centro penitenciario donde permanecen recluidos.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019 en el pabellón 14 de La Joyita, una prisión ubicada en la periferia este de la capital panameña, donde se registró un enfrentamiento armado entre reclusos presuntamente vinculados a la pandilla Bagdad, una de las organizaciones criminales más poderosas de Panamá y relacionada con actividades de narcotráfico y sicariato.

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Tras la reyerta, las autoridades decomisaron tres fusiles AK-47, tres pistolas Glock, una pistola calibre .380, un revólver calibre .38 y una pistola de 9 milímetros, de acuerdo con información oficial.

La matanza, considerada uno de los episodios más violentos en la historia reciente del sistema penitenciario panameño, dejó al descubierto la persistencia del tráfico de armas dentro de las cárceles del país, una problemática señalada desde hace años por las autoridades.

Este mes La Joyita volvió a ocupar titulares después de que se fugaran de la prisión 195 reos, un hecho inédito en la historia carcelaria de Panamá en el que además murieron tres reclusos, aunque la mayoría ya han sido capturados.

En una serie de requisas en la cárcel se decomisaron armas, municiones y antenas satelitales Starlink, entre otros "artículos prohibidos".