Condenan a un hombre a 19 años de cárcel por violar a una niña de 13 años en Ecuador

Durante el juicio, el fiscal del caso relató que el 2 de septiembre de 2022 la víctima contó telefónicamente a su madre que había sido agredida sexualmente por el ahora sentenciado, de 28 años de edad, con quien habría mantenido una relación sentimental.

Según la investigación, el condenado, Alexander René J. F,. perpetró el delito en varias ocasiones. Llevaba a la adolescente a su casa y a moteles, donde cometía las agresiones sexuales e incluso la obligaba a tomar métodos anticonceptivos bajo la amenaza de divulgar fotos y videos íntimos.

En la diligencia, la Fiscalía presentó ante el tribunal pruebas testimoniales, periciales y documentales, entre las que constaban el testimonio anticipado de la víctima y los testimonios de los peritos que elaboraron el informe médico-legal ginecológico, así como los informes psicológico y de entorno social.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada 10 de violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).