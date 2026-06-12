'Conducir por Palestina', una mirada claustrofóbica a la realidad en Cisjordania

La muestra 'Conducir por Palestina', inaugurada este viernes en la Casa Árabe de Madrid, crea una atmósfera "claustrofóbica" en la que los visitantes pueden, por unos minutos, “sentir lo que el pueblo palestino ha padecido durante décadas”, cuenta Nazzal en una entrevista con EFE.

A las fotos y vídeos les acompaña el constante, y en ocasiones molesto, ruido de un dron, que, de acuerdo con la realizadora, es un elemento cotidiano en ese territorio.

"Es como una amenaza. Sabes que cuando se escuchan cerca es porque hay asesinatos o filtraciones de militares israelíes pretendiendo ser palestinos", denuncia.

Nazzal asegura que esta colección de imágenes no fue planeada, sino el resultado de observar todos los obstáculos físicos a los que se enfrentaba ella misma en su vida diaria.

La pieza principal de la exposición es 'Panópticos en Palestina', una serie de fotografías tomadas entre 2010 y 2026 que documenta todas las torres de observación que "aparecen" en Cisjordania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Relata que la primera vez que se expuso había 60 de ellas. Hoy la colección está formada por 130 imágenes de torres diferentes. "Solo el mes pasado apareció una nueva torre en Yenín, de donde soy yo", explica.

En su experiencia, estas estructuras "no solo sirven para observar, sino que tienen la finalidad de afectar psicológicamente a la población".

"No importa a dónde vayas. Te hacen sentir observado constantemente sin que tú puedas distinguir a quien te ve. Está diseñado para romperte, para que sientas que no tienes ningún control sobre tu propia vida, tu futuro, tu tierra", afirma Nazzal.

La artista considera que su obra será reveladora para quienes la vean en Madrid.

"Creo que nadie se espera esta cantidad de torres de vigilancia en un espacio tan pequeño. El genocidio en Gaza debería despertar a cada una de las personas del mundo", dice.

En la fotografía más grande que integra la exposición se observa a un padre sosteniendo a su hija en brazos mientras pasa por debajo del arco que forman una pila de autos y lo que queda de los muros de una vivienda.

"Me impresionó mucho verlos emerger de ahí", expresa, y describe que esa escena, que tuvo lugar cerca de su casa, no es poco común.

Relata que "cada semana buldóceres israelíes invaden la ciudad y destruyen todo a su paso".

En declaraciones a EFE, el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, recordó que "al mismo tiempo que se bombardea Irán, el Líbano y continúa el genocidio, la vida sigue y se inaugura el Mundial de Fútbol".

El diplomático insistió en la relevancia de “que el mundo vea esto y se transmita la realidad a través de la mirada" de una mujer palestina como Nazzal.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 8 de octubre en la Casa Árabe de Madrid.