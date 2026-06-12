Congreso de Perú autoriza viaje del presidente al Vaticano para reunirse con León XIV

Con 61 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones, el Parlamento peruano aprobó el viaje tras un debate en el que los congresistas expusieron sus posturas sobre la salida de Balcázar del país, prevista del 15 al 19 de junio.

Según la Constitución peruana, el Legislativo debe autorizar mediante el voto del pleno los viajes fuera del país que realice el jefe de Estado, que al no contar con vicepresidentes tiene que seguir asumiendo el cargo a través de medios digitales.

De acuerdo con la solicitud remitida al Congreso, el presidente interino sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el jueves 18 de junio, donde le extenderá la invitación oficial a Perú. Robert Prevost realizó la mayor parte de su vida pastoral e incluso recibió la nacionalidad peruana, antes de asumir como obispo de Chiclayo.

Asimismo, participará en una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en Roma.

La agenda también incluye un parada en París, para acudir a la sede la OCDE, donde Balcázar tendrá una reunión con el secretario general de dicho organismo, Mathias Cormann, sobre el proceso de adhesión del Perú al mismo.

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"Con ello, el Ejecutivo busca reforzar los vínculos diplomáticos con la Santa Sede, impulsar una eventual visita apostólica del papa León XIV al Perú, abordar temas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, y reafirmar el proceso peruano de adhesión a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)", apunta la solicitud del Gobierno de transición.

La mayoría de congresistas apoyaron dicho viaje, como el destituido predecesor en el cargo, José Jerí, quien señaló que, más allá de las objeciones contra el presidente por “acciones u omisiones”, no puede desconocerse que el jefe de Estado debe representar al país ante todos los peruanos, incluso ante quienes no lo respaldan.

Un grupo criticó que Balcázar vaya a salir del país cuando los peruanos están esperando el final del escrutinio de los votos de la segunda vuelta presidencial de este domingo, donde van empatados la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, y a puertas del fenómeno meteorológico de El Niño.

Como el parlamentario no agrupado Edward Málaga, quien sostuvo que el jefe de Estado "debe concentrarse en asuntos urgentes, como la prevención ante un eventual fenómeno de El Niño y la posible conflictividad posterior al proceso electoral".

La congresista del partido ultraconservador Renovación Popular, Norma Yarrow, consideró que el presupuesto público debe priorizar demandas ciudadanas de la ciudad de Chiclayo, donde el papa fue obispo ocho años, y no financiar el viaje de Balcázar, al que definió como "ateo".