Costa Rica fortalece programa de donación y trasplante de órganos con apoyo de España

El Ministerio de Salud costarricense informó que con el objetivo de alcanzar una respuesta más oportuna a las necesidades de las personas que requieren un órgano, se llevó a cabo un intercambio de experiencias y buenas prácticas con países líderes en la materia como Argentina y España.

"Esta cooperación ayuda a mejorar la atención de las personas donantes, reforzar el trabajo de los equipos de salud y brindar mayores oportunidades a quienes esperan un trasplante", destacó el viceministro de Salud, Juan Carlos Esquivel.

Como parte de las acciones, un equipo de médicos costarricenses visitó Argentina para impulsar la cooperación técnica en la materia, mientras que España envió a un equipo de cuatro médicos especialistas de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), quienes desde el 8 de junio hasta este viernes compartieron con profesionales de Costa Rica.

"Quiero destacar la importancia de esta misión técnica para nuestro país. La experiencia de estos especialistas nos permite fortalecer la forma en que Costa Rica trabaja los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos. Cada avance en donación y trasplante significa esperanza para muchas personas y sus familias”, afirmó Esquivel.

La misión tiene como objetivo fortalecer la evaluación del proceso de donación, el mantenimiento del donante y las buenas prácticas en la atención de posibles donantes, aspectos fundamentales para brindar mayores oportunidades de vida a las personas que esperan un trasplante.

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Esto se suma al trabajo que impulsa la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante, orientado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Donación y Trasplante, la mejora continua de los procesos, la calidad y seguridad de la donación, así como la articulación entre las instituciones y equipos que participan en esta labor.