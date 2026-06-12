Cuba anuncia la entrada de “nuevos actores” en el turismo tras la salida de las hoteleras

Debemos ir “a nuevas modalidades, con nuevos actores, en el turismo para explotar toda esa infraestructura que tenemos", argumentó. "No podemos pensar en este momento solo en las grandes cadenas, pues muchas de ellas por la presión del Gobierno de Estados Unidos se han retirado del país”, señaló.

El mandatario avanzó en esta jornada en televisión nacional varias de las trasformaciones que se gestionan a nivel gubernamental en materia financiera, económica y social, las cuales se presentarán para su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) en su sesión del próximo julio.

Las mayores hoteleras que operaban en la isla como las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipelago International, anunciaron este junio su salida total o parcial del país debido a la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo, que preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen negocios con el Estado cubano.

En consecuencia, las operaciones de medio centenar de instalaciones hoteleras propiedad del Estado cubano (y en su mayoría de Gaviota, una empresa de los militares), pero que eran gestionadas por estas cuatro hoteleras, han quedado en el aire.

En medio de este escenario, Díaz-Canel señaló que se trabaja en las posibilidades para ver "cómo se gestiona el negocio inmobiliario” en el ámbito del turismo, “con nuevas modalidades y con otros actores que no son los que han estado tradicionalmente en estos espacios”.

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El sector turístico cubano se encontraba en crisis desde la pandemia, pero la presión estadounidense desde enero ha terminado por derrumbar la cifra de visitantes extranjeros y forzar la marcha de las principales empresas privadas extranjeras, tanto hoteleras como aerolíneas.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba refieren que, en los cuatro primeros meses del año, solo llegaron a la isla 328.608 turistas internacionales, un 55,8 % menos que en el mismo período en 2025. En abril de este año, solo arribaron a la isla 30.551 visitantes.

El turismo había sido en las últimas décadas uno de los principales sectores de la economía isleña y una de las primeras fuentes de divisas extranjeras, junto a las misiones médicas y las remesas desde el exterior.