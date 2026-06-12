Ecuador tiene 38.179 presos, un 21,9 % más que en 2022, según último censo penitenciario

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) señaló en un comunicado que este último censo se realizó con el objetivo de conocer con mayor precisión las características sociodemográficas de la población penitenciaria, su situación jurídica y procesal, las condiciones sociales y familiares, cómo es su vida dentro de las prisiones y cuáles son sus principales necesidades.

Y que los resultados, que no fueron presentados en detalle, contribuirán a optimizar los procesos de clasificación de los presos, diferenciando niveles de riesgo y fortaleciendo la gestión de áreas prioritarias como seguridad, salud, tratamiento penitenciario y atención jurídica.

El SNAI añadió que el levantamiento de información se realizó mediante un sistema digitalizado que incorporó registros biométricos y fichas electrónicas individuales.

El crecimiento de la población penitenciaria coincide con la escalada de violencia criminal que el país andino vive en los últimos años, registrando cifras de asesinatos sin precedentes hasta alcanzar en 2025 una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Las cárceles han sido parte de esa crisis, ya que desde su interior los grupos criminales coordinan actividades ilícitas que se ejecutan en las calles, y también enfrentamientos con bandas rivales que, desde 2021, han dejado más de 600 asesinados solo en las prisiones.

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Para intentar frenar la violencia en las cárceles, el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, militarizó algunas de las más peligrosas y construyó una nueva prisión de máxima seguridad, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

En ese centro penitenciario, inaugurado en noviembre pasado, están recluidos líderes de bandas criminales y políticos como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Sin embargo, las acciones no han frenado el hacinamiento en las cárceles, que hasta finales de mayo era de 39,85 %, de acuerdo a cifras oficiales.