El índice de riesgo país de Argentina baja a su menor nivel desde 2018

El indicador elaborado por JP Morgan bajaba este viernes un 2,3 %, a 433 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde mayo de 2026.

El índice de riesgo país de Argentina -un indicador sobre la capacidad de pago de deudas soberanas- es similar al de países como Ecuador.

En lo que va de 2026, el índice de riesgo país de Argentina bajó un 24,2 %.

La bajada se acentuó después de que el pasado miércoles la calificadora de riesgo S&P mejorara la nota de Argentina como emisor de deuda a 'B-' (alto nivel especulativo).

Este 'upgrade' (mejora en la calificación) disparó el apetito inversor por bonos soberanos argentinos en dólares, que el jueves tuvieron alzas de hasta el 4,1 % y este viernes operaban con tendencia dispar, con ganancias de hasta el 0,2 % y bajadas de hasta el 1,2 %, dependiendo de cada título.

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La mejora en la nota concedida por S&P se sumó a la que ya había dado la calificadora Fitch a inicios de mayo último, cuando subió la calificación de Argentina, también a 'B-' (altamente especulativa), desde 'CCC+' (riesgo crediticio sustancial).

Según el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, los 'upgrades' y la bajada del riesgo país se asientan en una estabilización de las variables macroeconómicas de Argentina, la apertura económica y las reformas estructurales llevadas adelante por el Ejecutivo desde finales de 2023.

El viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, dijo en una entrevista en la noche del jueves que el riesgo país es importante porque es "el principal determinante" del costo del capital en el país suramericano.

"Con estos 'upgrades' entran inversionistas nuevos y va a seguir bajando el riesgo país", aseguró Daza, quien espera que también la agencia Moody's suba la nota de Argentina.

Debido a su historial de incumplimientos en los pagos y a las altas tasas de interés que debería convalidar, Argentina no acude a los mercados internacionales de deuda para financiarse desde principios de 2018, cuando su índice de riesgo país oscilaba entre los 360 y los 400 puntos básicos EFE