Fuerzas Armadas de Ecuador clausuran cincuenta accesos a minas ilegales en sur del país

La operación se realizó entre los municipios Celica y Macará, tras labores de inteligencia militar coordinadas con el Centro Nacional de Inteligencia, que permitieron identificar un campamento clandestino vinculado a actividades de minería ilegal.

Durante la intervención los militares detuvieron a un hombre e incautaron aproximadamente una tonelada de material mineralizado, tres motocicletas, generadores eléctricos y varios dispositivos móviles.

Las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.

Esta operación se realizó en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, intensificó su combate al crimen organizado, dentro de la "guerra" que libra contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de "terroristas" y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.