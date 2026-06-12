Gobierno venezolano crea una comisión para seleccionar contratistas en el sector eléctrico

Un decreto firmado por el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y publicado en la Gaceta Oficial 43.385, establece la conformación del grupo "con carácter permanente a fin de llevar a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios" en el sector.

La Comisión de Contrataciones del Ministerio de Energía Eléctrica estará integrada por tres miembros principales -que representarán las áreas jurídica, técnica y económico-financiera- y son Carmen Velásquez, Jesús Delgado y Luis Echeverría, respectivamente, quienes tendrán sus respectivos suplentes.

La instancia, cuya secretaria será Amanda Calderón Singer, podrá "incorporar asesores técnicos de acuerdo con la complejidad de la contratación".

Según el decreto, la Contraloría General de la República y la Unidad de Auditoría Interna del ministerio podrán designar observadores en los procedimientos de selección y "tendrán derecho a voz, pero no a voto".

Los miembros de la comisión y las personas involucradas "deberán guardar debida reserva de la documentación presentada, así como de los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen", agrega el texto.

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Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

El pasado 2 de junio, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar las inversiones privadas.

La presidenta Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del depuesto jefe de Estado Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero pasado, anunció en abril negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado petrolero de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

A mediados de mayo, el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro Alcalá para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica.