Guterres sobre Musk como primer billonario: "Pone de relieve problema de la desigualdad"

Así lo explicó este viernes su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, después de que SpaceX, la compañía aeroespacial de Musk, saliera a bolsa.

"Esto pone de relieve el problema de la desigualdad", declaró el portavoz.

Según dijo, también subraya "la responsabilidad de quienes se encuentran en el lado privilegiado de esa desigualdad de hacer todo lo que esté en su mano para prestar apoyo en todas partes".

Elon Musk se convirtió este viernes en el primer billonario del mundo tras la operación de salida a bolsa de SpaceX, la mayor de la historia, que elevó la capitalización bursátil de la compañía por encima de los 2,2 billones de dólares.

Aunque ya era la persona más rica del mundo antes de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, cuenta con una participación en esa empresa valorada en más de 766.000 millones de dólares, a lo que se suma su participación en Tesla, estimada en unos 279.000 millones, según recoge la cadena CNBC.

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La operación habría elevado el patrimonio de Musk por encima de los 1,05 billones de dólares.

Su conversión en la primera persona del mundo en alcanzar dicha cifra ya había avivado el debate sobre la desigualdad, recogido por Dujarric.

La fortuna de Musk se sitúa a la altura de economías como la de Taiwán y por encima del PIB de países como Suiza o Países Bajos.

Un análisis de la ONG Oxfam reveló que con este nuevo hito ya es más rico que el 46 % más pobre de la población mundial, unas 3.800 millones de personas.