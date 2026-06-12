Israel pide gozar de independencia para afrontar a Irán en el futuro

Katz halagó en un comunicado las dos ofensivas en las que Israel ha atacado junto a Estados Unidos a la República Islámica, en junio de 2025 y más recientemente entre los pasados febrero y abril, pero apuntilló: "Israel debe asegurarse de que también en el futuro tengamos capacidad de actuar de forma independiente".

Por ello, el titular israelí de Defensa y el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, ordenaron al Ejército "que se prepare en consecuencia", según el texto.

El ministro se pronunció en estos términos cuando la posible firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que prolongaría el alto el fuego mientras las partes negocian los últimos puntos para alcanzar la paz, parece inminente.

"El presidente de Estados Unidos está negociando estos días un acuerdo con Irán desde la perspectiva de los intereses estadounidenses, entre los que se incluye el interés común con Israel -impedir que Irán obtenga armas nucleares-, y esperamos que se mantenga firme en este principio", señaló Katz.

Abogó también porque Trump defienda los intereses de Israel en materia de la fabricación de misiles balísticos iraníes y del apoyo que la República Islámica presta a milicias aliadas contra el país en la región.

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Horas antes, Netanyahu emitió un comunicado en el que también reivindicó que mientras sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares, y afirmó que este es un principio defendido también por Trump.

El líder israelí también aseguró anoche que Israel "no es parte" del memorando de entendimiento.

Este acuerdo, según lo recogido por medios israelíes como Haaretz, no incluye inicialmente el programa nuclear iraní, que se abordaría en los 60 días de tregua que extiende el memorando.

Aunque Israel no está en la mesa de negociaciones, sí mantiene acciones militares que chocan con los intereses iraníes en las conversaciones, como la invasión del sur del Líbano o los ataques en su conjunto a ese país.

Los últimos lanzados contra Beirut en la tarde del domingo, siendo la capital libanesa una línea roja para Irán de cara a mantener la tregua, desencadenaron un intercambio de fuego entre Israel y la República Islámica.

"Israel no se retirará de las zonas de seguridad en el Líbano, Siria y Gaza", señala el comunicado de Katz, que afirma que Tel Aviv se impondrá a "amenazas y organizaciones yihadistas" en estos territorios a modo de lección por el ataque lanzado por las milicias gazatíes el 7 de octubre de 2023.

Tampoco abandonarán los territorios que el Ejército ocupa en el norte de Cisjordania, en los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams. "Si es necesario, la operación se ampliará a otros campamentos terroristas", añadió.

"Nuestra concepción de la seguridad es firme y clara: actuamos frente a amenazas cercanas y lejanas y aspiramos a la victoria, no a compromisos ni concesiones", sentencia el comunicado de Defensa.