Juez descarta suspender el combate de UFC en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump

El juez Amit Mehta dictaminó que no queda claro que los demandantes sufran un perjuicio directo por los combates organizados por la liga UFC en la residencia presidencial.

Los demandantes argumentaron que el uso de la Casa Blanca como escenario de las peleas podría generar un beneficio económico indebido a la empresa organizadora.

Mehta subrayó que no se puede ignorar la pérdida económica que generaría para la UFC una suspensión de última hora del evento, que ha costado 60 millones de dólares.

La demanda fue interpuesta por la activista Susan Douglas y el veterano de la guerra de Vietnam Paul Romano, quienes denuncian el uso indebido de la Casa Blanca para un evento privado que generará grandes beneficios económicos para el presidente de la UFC, Dana White, un estrecho aliado de Trump.

El presidente, que en el pasado tuvo negocios en el boxeo y la lucha libre, posee además acciones de TKO Holdings, la empresa matriz de UFC.

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En el jardín sur de la Casa Blanca ya se encuentra instalado el ring para los combates, cubierto de una gran estructura metálica con iluminación y rodeada de gradas para acoger a más de 4.000 invitados.

El evento ha sido bautizado como Freedom 250 UFC dado que, además del cumpleaños de Trump, coincide con los festejos para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La velada contará con una serie de peleas, siendo la más estelar la que enfrentará por el anillo de peso ligero al hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje.