La bolsa de São Paulo sube un 1,27 % ante los avances en la negociación entre Irán y EEUU

El Ibovespa, índice de referencia en el principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 171.132 puntos tras retroceder un 0,21 % este viernes.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,77 % frente al dólar, que acabó el día cotizado a 5,061 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La semana se vio marcada por el mantenimiento de las negociaciones entre EE.UU. e Irán para el fin del conflicto en Oriente Medio, a pesar de los ataques cruzados en la región.

En este contexto, las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras cerraron con una bajada del 1,3 %, ante la caída del precio internacional del barril de crudo.

Por otra parte, los papeles del índice que más perdieron valor fueron los de la petroquímica Braskem (-6,6 %) y los de la empresa educativa Cogna (-4,4 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa que más se valorizaron fueron las de los supermercados Pão de Açúcar (+6,1 %) y las de la agencia de viajes CVC (+5,3 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 23.777 millones de reales (unos 4.680 millones de dólares) en alrededor de 3,3 millones de operaciones.