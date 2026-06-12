La India y Bangladés reforzarán la vigilancia en una de las fronteras más largas del mundo

"Ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener la paz, la tranquilidad y la estabilidad a lo largo de la frontera. Acordaron fortalecer aún más las patrullas coordinadas, mejorar la vigilancia, agilizar el intercambio de información en tiempo real e intensificar los esfuerzos conjuntos contra las redes criminales transfronterizas", detalló el comunicado conjunto emitido tras el encuentro.

Las dos naciones comparten una frontera porosa de más de 4.000 kilómetros, atravesada por flujos migratorios irregulares, contrabando y tensiones políticas recurrentes.

Bangladés, de mayoría musulmana, ha estado bajo creciente escrutinio en la India desde la caída en 2024 de la ex primera ministra Sheikh Hasina, asilada posteriormente en territorio indio, y por las denuncias de sectores indios sobre ataques contra la minoría hindú en el país vecino.

La tensa relación fronteriza tiene uno de sus principales focos en la política migratoria.

El partido gobernante de la India, el Bharatiya Janata Party (BJP), del primer ministro Narendra Modi, controla o tiene fuerte influencia en estados limítrofes clave como Tripura, Bengala Occidental y Assam, donde ha convertido la lucha contra la migración indocumentada en una prioridad política.

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Las autoridades indias han intentado expulsar hacia Bangladés a musulmanes de habla bengalí, a quienes el discurso oficial califica de "infiltrados ilegales".

La India y Bangladés atravesaron además un periodo diplomático crítico por el asilo de facto concedido por Nueva Delhi a Hasina tras su caída en 2024 y el auge del sentimiento nacionalista en Daca, que llevó incluso a un cierre temporal de las oficinas de visados el pasado diciembre.

Tras el periodo de transición liderado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, Bangladés celebró elecciones generales el pasado 15 de marzo, en las que el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) de Tarique Rahman logró la victoria.