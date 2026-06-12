La SIP convoca a medios a un encuentro sobre IA en Miami con nuevo laboratorio de Google

La conferencia SIPConnect 2026, de innovación y transformación digital, abordará también la evolución de las audiencias y la búsqueda de modelos sostenibles del 28 al 30 de julio con directivos de medios y empresas como YouTube, Axios, TelevisaUnivision, Infobae, La Nación, Clarín y El Tiempo.

La inauguración coincidirá con el primer encuentro presencial de 'Google News Initiative AI Video Lab', proyecto conjunto de la SIP y Google "para impulsar nuevas capacidades de producción, distribución y monetización de contenidos audiovisuales en América Latina", según expuso la organización en su convocatoria.

La agrupación, conformada por más de 1.300 medios en América, "realizará una jornada de capacitación orientada a mostrar aplicaciones concretas, herramientas emergentes y metodologías innovadoras para fortalecer el trabajo periodístico".

El encuentro, en el Hotel Intercontinental Doral, convocará a ejecutivos, editores, especialistas en producto, tecnología y estrategia de medios para "analizar tendencias, compartir experiencias y explorar soluciones frente a los desafíos que enfrenta la industria", agregó la invitación.

Entre los expositores confirmados están Daniel Hadad, fundador y director de Infobae; Amy Ross Arguedas, investigadora del Reuters Institute; Vanina Berghella, directora regional de International Fund for Public Interest Media, y Delano Massey, director de Axios Local.

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También estarán Christina Kurteva, directora de precio y optimización de ganancias de Thomson Reuters; Juan Pablo Robert, responsable de Media Companies and Entertainment para YouTube en América Latina, y Leopoldo Gómez, presidente de Noticias de TelevisaUnivision.

Otros confirmados son Juan Simo, editor jefe y referente de inteligencia artificial de La Nación; Santiago Gómez, líder del equipo SEO de Clarín, y Richard Revelo Cadena, editor de innovación y tendencias digitales de El Tiempo.

Las sesiones, que incluirán talleres prácticos, abordarán cuestiones como la integración efectiva de la IA en las redacciones, la construcción de confianza con las audiencias, el diseño de productos periodísticos, la diversificación de ingresos y la adaptación a nuevas plataformas y hábitos de consumo.

Este encuentro se suma a la asamblea general 82 que la SIP realizará el próximo octubre en Bogotá con un homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez y discusiones sobre el impacto de la IA en el periodismo.