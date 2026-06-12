León XIV se despide de España con una misa marcada por la herida migratoria del Atlántico

Fue ante 40.000 fieles y con las dos imágenes más queridas de Tenerife en el altar, la Virgen de la Candelaria y el Cristo de La Laguna, y con el foco puesto en la realidad migratoria de las islas españolas de Canarias y la tragedia de quienes mueren cuando tratan de alcanzar esta frontera española y europea en frágiles embarcaciones que recorren cientos de kilómetros.

Y como testimonio mudo, tres de esas barcazas estaban colocadas en el puerto de la capital isleña, donde el pontífice ofició la misa con que cerraba su estancia en España tras pasar por Madrid, Barcelona y la isla de Gran Canaria.

La madera desgastada por la sal, los colores desvaídos y el espacio interior vacío de estas embarcaciones evocaban las travesías nocturnas, el hacinamiento, el miedo, y también la esperanza de quienes se hacen a la mar en el Atlántico en un viaje incierto.

A lo largo de la celebración, el ambiente osciló entre el recogimiento y la emoción. En los cantos del coro se mezclaban acentos españoles de Canarias y el territorio peninsular, y también latinoamericanos.

Tanto las lecturas de la Escrituras como la homilía insistieron en la dignidad de todo ser humano y, por tanto, en la obligación de no acostumbrarse a los números de muertos en la ruta migratoria atlántica, una de las más mortales del mundo; y la responsabilidad compartida de autoridades y particulares de acoger, proteger e integrar a quienes llegan, frente a la indiferencia.

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Tras finalizar la misa, León XIV aseguró que vuelve a Roma "conmovido por el gran afecto" con el que lo recibió estos días la sociedad española, y volvió a pedir unidad.

El pontífice se mostró "reconfortado" por los testimonios "de fe y amor a la Iglesia" de los participantes en los diferentes momentos del viaje. Esas expresiones, agregó, reflejan el "gran corazón católico de España".

Agradeció a la ciudadanía, pastores y autoridades civiles la acogida y el trabajo de todos los que han colaborado en la preparación y realización de los viajes a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

"Desde este puerto que lleva el nombre de la Santa Cruz, mi pensamiento se extiende al mundo y sus heridas, y quisiera repetirles el lema de este viaje: ¡Alzad la mirada!", apostilló León XIV.

Porque la humanidad, concluyó, está necesitada de perdón y reconciliación para una paz verdadera, y pidió permanecer unidos en la oración.