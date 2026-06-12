Putin apela a la unidad y al patrotismo como valores supremos en el Día de Rusia

"¡Feliz Día de Rusia!", dijo Putin, quien destacó los mil años de ininterrumpida historia del Estado ruso, que incluiría tanto el reino medieval de la Rus con capital en Kiev como los más de 200 años de invasión mongola.

Subrayó que "la unidad y el patriotismo" han permitido a los rusos "superar todas las dificultades, derrotar a los enemigos y construir su país". Añadió que el sentimiento de responsabilidad por el destino de la patria y el apoyo al ejército es algo común a todo el pueblo ruso.

Según los sondeos, cada vez son más los rusos -dos tercios- que demandan un pronto cese de las hostilidades y el comienzo de negociaciones de paz con Ucrania, a lo que se suma el descontento por los cortes de internet y la contracción económica.

Entre los premiados figura la Defensora del Pueblo, Tatiana Moskalkova, que deja el cargo que ostentó durante los últimos diez años, labor que incluye los canjes de prisioneros de guerra en el marco de la guerra en Ucrania.

Las celebraciones por la fiesta nacional están marcadas por un nuevo ataque masivo de drones ucranianos. Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 231 drones en 15 regiones del país, según informó el Ministerio de Defensa en su parte matutino.

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En particular, las autoridades de la región de Tatarstán, a más de mil kilómetros de la frontera ucraniana, denunciaron un ataque masivo contra el distrito Zakamski, donde tuvieron que ser hospitalizadas cuatro personas al ser alcanzado un edificio de viviendas.

El gobernador, Rustam Minnijánov, informó también de un ataque contra una empresa, sin precisar, aunque canales de Telegram ucranianos aseguran que también fue alcanzada una refinería perteneciente al grupo Sibur en la ciudad de Nizhnekamsk. Por ese motivo, en esa localidad de más de 200.000 habitantes han sido suspendidos todos los actos relativos al día nacional.

También fueron atacadas las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk; la región de Moscú, donde fueron abatidos 14 aparatos no tripulados, según el Ayuntamiento, y la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Toliatti (Samara), Iliá Sujij, también informó de daños en una de las empresas de esa ciudad industrial que, según medios ucranianos, sería la planta química Toliattikauchuk.

Según informó la víspera la prensa, las autoridades moscovitas han cancelado, por primera vez desde 2003, el tradicional concierto en la Plaza Roja para conmemorar el Día de Rusia.

Debido a la amenaza de drones, el pasado 9 de mayo el desfile militar de la Victoria en la Plaza Roja ya se celebró sin armamento pesado por primer vez desde 2007.