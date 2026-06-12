Un total de 120 migrantes regresan a Venezuela en un vuelo proveniente de Estados Unidos

En el avión viajaron 72 hombres, 30 mujeres, así como 18 menores de edad, añadió Vuelta a la Patria en una publicación en Telegram.

Además, indicó que los venezolanos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, y siguieron los protocolos necesarios de seguridad y salud.

El pasado lunes, un avión de repatriación con 133 migrantes aterrizó en Venezuela desde Miami, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que en el avión viajaron 85 hombres, 28 mujeres, así como 20 niños.

Un total de 160 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., han aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de 2026.

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El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través del programa estatal de retornos de migrantes.