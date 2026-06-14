Maestros mexicanos acuerdan continuar huelga nacional y reforzar protestas en el Mundial

“La CNTE sigue vigente con la huelga nacional”, afirmó Yenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, al concluir una asamblea durante la madrugada.

Los docentes exigen cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

Desde el pasado 1 de junio, los maestros mantienen un plantón en varias calles alrededor del Zócalo de la capital mexicana, donde se instaló un Fan Fest del Mundial FIFA.

Además, desde finales de mayo han intensificado sus movilizaciones para presionar al gobierno mexicano, que organiza la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá.

“A trece días de haber iniciado la huelga nacional de la CNTE, estamos dando una muestra de dignidad de lucha en las calles”, aseguró Pérez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Maestros continúan protestas y toman casetas de peaje en centro y sur de México

Cuestionan criminalización de protestas

La vocera de la CNTE cuestionó además lo que calificó como una “criminalización” de las protestas del magisterio y la negativa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a reunirse con ellos.

Ante ello, hizo un llamado al magisterio “a fortalecer la huelga nacional de la CNTE”.

“Que se vea la fuerza de la CNTE con acciones centrales aquí en la Ciudad de México y, desde luego, con las movilizaciones en diferentes estados de la república”, señaló Pérez.

Finalmente, la representante de la Coordinadora sostuvo que la lucha de los maestros es “por el derecho legítimo a una jubilación digna y que no se puede ver como privilegio”.

Lea más: Fiesta y protesta: siete claves para entender el arranque del Mundial 2026 en México

Escalada de la huelga general y otras protestas

En los últimos días, las protestas del magisterio han marcado la agenda en la capital mexicana, sede de la inauguración del Mundial el jueves pasado, cuando un grupo de docentes intentó acercarse al Estadio Ciudad de México para visibilizar sus demandas.

Al igual que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que buscaron aprovechar la atención internacional generada por la inauguración del torneo orbital de fútbol, los maestros y otros manifestantes fueron contenidos por un operativo policial en las inmediaciones del estadio.

La huelga nacional indefinida representa uno de los mayores desafíos políticos para el gobierno de Sheinbaum, mientras la CNTE sigue amagando con escalar sus protestas durante el Mundial.