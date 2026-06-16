G7 renueva el impulso diplomático para poner fin a la guerra Ucrania-Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió hoy hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, después que los aliados del G7 acordaran durante una cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia.

A su llegada a Evian, a los pies de los Alpes franceses, Donald Trump indicó la víspera que tenía la intención de “hacer algo” sobre la guerra en Ucrania, que dura más de cuatro años, tras lograr un acuerdo marco con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

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Los líderes de este grupo de grandes economías industrializadas discutieron sobre Ucrania este martes, en presencia de su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que les mostró imágenes del ataque de Rusia que incendió la víspera una catedral histórica de Kiev.

Presión del G7

Los mandatarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron “aumentar la presión sobre Rusia” a través de nuevas sanciones al gas y el petróleo, su principal fuente de financiación de la guerra, según una fuente diplomática francesa.

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“Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo” por el estrecho de Ormuz, aseguró a la prensa Trump, en referencia a aumentar las sanciones contra Rusia, en los márgenes de la cumbre.

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Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán, pero el lunes anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto y desbloquear Ormuz.

Sanciones a “flota fantasma”

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su par canadiense, Mark Carney, anunciaron nuevas sanciones contra la llamada “flota fantasma” , usada por Rusia para transportar petróleo y otras mercaderías pese a las sanciones occidentales.

“Es fantástico que todo el mundo entienda que Rusia no va a ganar y que debemos presionar a Vladimir Putin para que ponga fin a esta guerra” , reaccionó Zelenski, a quien el anfitrión, Emmanuel Macron, invitó a quedarse hasta el final de la cumbre el miércoles.