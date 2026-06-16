La CIA advirtió a Trump de la dificultad de que Irán haga concesiones en el tema nuclear

Según el medio estadounidense, que cita tres fuentes familiarizadas con dichas conversaciones, Ratcliffe no es el único escéptico en el equipo de Trump.

En conversaciones internas, tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron su preocupación y plantearon dudas sobre el memorando de entendimiento (MOU) anunciado el domingo, mientras que el vicepresidente JD Vance y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner lo defendieron.

Axios asegura que, antes de anunciarse el acuerdo el domingo, se celebraron varias reuniones de alto nivel sobre el documento entre Trump y sus asesores.

Durante esas reuniones, Trump y su equipo analizaron información de inteligencia recopilada por varias agencias que demostraba que la forma en que los funcionarios iraníes discutían el acuerdo entre sí era inconsistente con lo que les comunicaban a los mediadores y a Estados Unidos, según dos fuentes.

Ratcliffe y Rubio afirmaron que, basándose en esa información, dudaban de que los iraníes aceptaran tomar las medidas nucleares que Estados Unidos exigía, recalca el medio estadounidense.

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"La inteligencia refleja que las intenciones iraníes no se ajustan a sus compromisos en virtud del acuerdo", declaró una de las fuentes a Axios.

Los aspectos nucleares del memorando de entendimiento firmado el domingo dependen de que las partes alcancen un acuerdo nuclear más detallado en los próximos 60 días.

Se espera que Vance, Witkoff y Kushner se reúnan el viernes con el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, junto con mediadores paquistaníes y cataríes, para discutir esa siguiente fase.

El texto completo del acuerdo inicial de 14 puntos aún no se ha publicado, pero una fuente familiarizada con el documento afirmó a Axios que los iraníes obtendrán más de lo que dan, a menos que acepten firmar un acuerdo nuclear que cumpla con los objetivos de Estados Unidos.

El acuerdo está diseñado para extender el alto el fuego e iniciar 60 días de negociaciones, que pueden prorrogarse de mutuo acuerdo.

Según la fuente, el memorando de entendimiento (MOU) establece que Estados Unidos e Irán se comprometen a "resolver la situación del material enriquecido almacenado" y a "discutir el tema del enriquecimiento futuro y otros asuntos mutuamente acordados relacionados con las necesidades nucleares de Irán, sobre la base de un marco satisfactorio que se alcance en el acuerdo final".

El texto indica que Irán mantendrá el "statu quo" de su programa nuclear mientras continúen las negociaciones. Por su parte, Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región.

Si se alcanza un acuerdo nuclear definitivo, en un plazo de 30 días Estados Unidos retirará las fuerzas movilizadas para la guerra y levantará todas las sanciones contra Irán según un calendario acordado, de acuerdo con la descripción del texto proporcionada por la fuente a Axios.