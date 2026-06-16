Vicepresidente de EEUU anticipa que estrecho de Ormuz será reabierto sin peaje

Según JD Vance, el estrecho “ya está parcialmente abierto”.

Trump hizo la declaración junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre del G7 que se celebra en Evian, en los Alpes franceses, al día siguiente del anunciado acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

Por su parte, Vance afirmó en el canal CNBC que Estados Unidos espera que Irán no aplique un peaje durante los 60 días de negociaciones que deben inciarse pronto.

“Esperamos que el estrecho se vuelva a abrir sin peaje a largo plazo, y eso es el tipo de cuestión que abordaremos en estas negociaciones técnicas”, sostuvo.

No obstante, la diplomacia iraní ha mencionado “tasas” de servicio marítimo.

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El vicepresidente estadounidense tiene previsto viajar el viernes a Suiza para una ceremonia de firma oficial del acuerdo.

El convenio ya ha sido suscrito a distancia y de manera electrónica por Trump, JD Vance, y por el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, anunció el lunes un alto responsable estadounidense.