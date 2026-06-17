Petroleros iraníes cruzan zona de bloqueo estadounidense, según sitio de seguimiento

“Al menos dos supercisternas de la National Iranian Tanker Company (NITC), denominados DIONA (9569695) y HERO2 (9362073), han salido del perímetro del bloqueo de la Marina estadounidense con un total combinado de 3,8 millones de barriles de petróleo iraní”, indicó en la red social X el sitio, que monitorea embarques de crudo.

Más tarde informó del paso de un tercer petrolero iraní.

“Se trata de las primeras exportaciones de petróleo crudo de Irán en dos meses”, señaló TankerTrackers.

El portal web precisó que analizó la señal de los transpondedores de los buques, que el martes comparó con imágenes satelitales.

El gobierno iraní informó ese día que el bloqueo estadounidense de sus muelles había sido levantado, antes de la firma de un acuerdo de paz con Estados Unidos prevista para el viernes.

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Washington y Teherán rubricarán ese memorando de entendimiento en Suiza, punto de partida de dos meses de negociaciones, con la muy esperada reapertura del estrecho de Ormuz como primer paso.

En condiciones normales, una quinta parte del petróleo mundial transita por este paso marítimo estratégico, restringido por Irán tras los primeros ataques israeloestadounidenses que desataron el conflicto en Oriente Medio a finales de febrero.

Tras haber retrocedido notablemente en los últimos días, el precio del barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó el martes por debajo de los 80 dólares por primera vez desde principios de marzo.