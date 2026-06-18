Bajo presión de EE.UU. y una aguda escasez, el régimen cubano avanza con una reforma económica

El gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó ayer un paquete de reformas económicas orientadas a ampliar la economía de mercado, en medio de la severa crisis que atraviesa la isla bajo la presión de Estados Unidos.

Estos cambios al modelo estatal, presentados recientemente por el gobierno, buscan abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayores capitales de cubanos en el exterior y reducir el tamaño del Estado.

“El Comité Central del Partido aprueba nuevas propuestas de transformaciones económicas y sociales” , informó la televisión estatal, al término de una sesión extraordinaria en La Habana convocada para debatir una veintena de propuestas en ese sentido.

El PCC es el único partido legal en la isla comunista de 9,6 millones de habitantes.

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Aprobación y una carta de Raúl Castro

Para su adopción definitiva, las reformas deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se reunirá en sesión extraordinariahoy, menos de una semana después de que el presidente Miguel Díaz-Canel anunciara las medidas tendientes a aliviar la crisis.

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El influyente expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, había respaldado previamente las propuestas que en esencia buscan reactivar una economía en dificultades desde hace varios años, pero que ahora se ve asfixiada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Castro, que ya no ocupa cargos oficiales pero sigue siendo clave en las decisiones sobre el futuro la isla, expresó su apoyo en una carta leída durante la reunión, en la que calificó las reformas como “lo que más conviene hoy a la Revolución”.

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El hermano menor de Fidel Castro (1926-2016), a quien sucedió ese año, fue acusado en mayo en Estados Unidos por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles pilotadas por miembros de una organización anticastrista de Miami.

Compañías mixtas

Hace algunos meses, el gobierno cubano ya había autorizado la creación de compañías mixtas entre el Estado y privados, y luego señaló que la diáspora cubana podría invertir y tener empresas privadas en el país.

Sin embargo, nada garantiza que los cambios propuestos satisfagan al presidente estadounidense Donald Trump, quien no oculta su deseo de ver un cambio de modelo económico, e incluso de régimen, en la isla situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida.

El primer ministro Manuel Marrero, citado por el gobierno en X, afirmó que las reformas previstas “no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”.

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Escasez

El embargo petrolero impuesto por Trump en enero ha llevado a la ya debilitada economía cubana al borde del colapso, provocando apagones generalizados y escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicamentos.

Washington también ha decretado recientemente varias rondas de sanciones contra la economía cubana, lo que ha profundizado la crisis económica, social y energética que La Habana enfrenta desde hace varios años bajo el embargo estadounidense vigente desde 1962.

El gobierno cubano, que pese a la presión mantiene conversaciones con Estados Unidos, ha afirmado que estas reformas permitirán mitigar la crisis.

Apertura al sector privado

El presidente Miguel Díaz-Canel indicó que el abanico de actividades abiertas al sector privado será “lo más amplio posible”.

Las empresas privadas, de hasta 100 empleados, están autorizadas en la isla comunista desde 2021. Unas 10.000 empresas ocupan ya un lugar creciente en el tejido económico cubano y emplean a un tercio de la población activa.

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El mandatario también anunció que los cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior, gozarán de las mismas condiciones que los inversores extranjeros, varios de los cuales se han retirado recientemente del país por temor a sanciones estadounidenses.

También mencionó “una reestructuración del aparato del Estado”, con una reducción del número de ministerios y funcionarios.

“Acojo favorablemente cualquier cambio que ayude a reanimar al paciente moribundo”, declaró el propietario de un pequeño supermercado privado en La Habana, que pidió el anonimato, en alusión a la economía cubana.