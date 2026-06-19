El poeta español Miguel Hernández, traducido al hindi y al bengalí

La Fundación Legado Literario Miguel Hernández de la Diputación de Jaén y el Cervantes presentaron este viernes dos nuevos libros de la colección 'Diálogos con Miguel Hernández', que llevan por título 'Miguel Hernández y Rabindranath Tagore. Palabras compartidas' y 'Miguel Hernández y José Carlos Becerra. Tres heridas (amor, muerte, vida)'.

Luis García Montero, director del instituto, dijo que estos son libros que "tienen que ver con el diálogo, con la multiculturalidad, que en este momento es muy importante".

"Nos interesa divulgar la obra de Miguel Hernández de manera internacional, afianzar su presencia internacional y traer culturas internacionales a nuestra realidad", incidió.

La publicación 'Miguel Hernández y Rabindranath Tagore. Palabras compartidas' está escrita en cuatro idiomas, porque también aparecen los textos en español y en inglés, algo que ha supuesto "un gran esfuerzo editorial" por parte de la fundación y del Cervantes, según el presidente de la Diputación (gobierno provincial) de Jaén, Juan Latorre.

En este primer libro, Hernández comparte espacio con el primer autor no europeo en recibir el Premio Nobel de Literatura, pues era bengalí, con el que tiene en común el tratamiento de los valores universales, y aunque "ambos autores presentan estilos y contenidos diferenciados, compartieron interés por reformar la sociedad de su tiempo, su pasión por la naturaleza y la vida en el campo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por lo que respecta al libro 'Miguel Hernández-José Carlos Becerra. Tres heridas (amor, muerte, vida), supone un diálogo con uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX.

“Estamos ante dos antologías que vienen a hacer aún más universal la obra del poeta de Orihuela (donde nació), hijo adoptivo de la provincia de Jaén, y que se enmarcan en la fructífera colaboración que mantenemos desde la Diputación de Jaén desde hace años con el Instituto Cervantes", destacó Latorre.