Francia afirma que asumirá su parte en las discusiones que se han abierto ahora con Irán

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, subrayó este viernes que Francia asumirá "todas sus responsabilidades", como parte que fue del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear (del que Donald Trump retiró a Estados Unidos en 2018 al llegar por primera vez a la casa Blanca) y también como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Eso significa, en particular, que intervendrán en la decisión de levantar o no las sanciones que se aplicaron al régimen de Teherán en el marco de la ONU, pero también por parte de la Unión Europea, precisó Confavreux en una conferencia de prensa.

A ese respecto, aseguró que Francia tiene una gran experiencia, ya que las negociaciones que dieron lugar al acuerdo de 2015 con Irán se habían prolongado durante una decena de años, y además recordó que también ha mantenido relaciones continuas con Irán, con diálogo entre los presidentes y entre los ministros de Exteriores de los dos países.

El portavoz francés indicó que en la cumbre del G7 que se celebró del lunes al miércoles de esta semana en la localidad francesa de Évian, hubo ya discusiones de los siete países más ricos con Egipto, Catar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre los "parámetros" de lo que tiene que negociarse con Irán, en particular por las amenazas a la estabilidad de la región que plantea.

Puntualizó que por el momento esas discusiones se han llevado a cabo "a un nivel esencialmente técnico" para fijar esos parámetros.

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Confavreux insistió en que los franceses habían sido siempre "muy claros" en que debían abordarse simultáneamente los tres pilares de la negociación que son el programa de Teherán para dotarse de la bomba atómica, su programa balístico (de los misiles de largo alcance) y sus acciones de desestabilización en Oriente Medio.

Sobre los planes nucleares de Irán, y el punto del memorándum suscrito por Washington y Teherán que prevé la dilución del uranio enriquecido que ha ido acumulando el régimen de los mulás, hizo hincapié en que eso se hará bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Cuando se le recordó las felicitaciones del presidente francés a Trump por el memorándum suscrito con Irán, pese a que no clarifica ninguno de esos tres puntos, el portavoz indicó que Macron "ha sido muy claro sobre esa cuestión, es mejor un acuerdo a la ausencia de acuerdo".

Sobre todo porque salimos "de una situación de conflictividad" y era necesario un alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz para que pueda bajar el precio del petróleo, que ha estado perjudicando mucho a la economía.

"Una vez dicho eso -añadió- quedan muchas cosas por hacer", y en particular una apertura plena y total del estrecho de Ormuz y luego el programa nuclear iraní.