La ministra de Exteriores de Canadá defiende el pragmatismo ante el repliegue de EE.UU.

En un discurso en la Escuela Munk de la Universidad de Toronto, Anand afirmó que Canadá atraviesa "un momento de estrés económico" y que debe "hacer su parte" para reducir su dependencia del mercado estadounidense, con el objetivo de duplicar el comercio con mercados distintos al de EE.UU. en los próximos diez años.

La ministra, que vinculó la nueva estrategia exterior del Gobierno de Mark Carney con el "realismo basado en valores" defendido por el primer ministro en Davos, sostuvo que la diplomacia canadiense debe servir también como instrumento de crecimiento económico.

"Una diplomacia más fuerte en el exterior significa una economía más fuerte en casa", dijo Anand, que subrayó la necesidad de que las empresas, tanto pequeñas y medianas como grandes multinacionales, aprovechen los acuerdos comerciales y las puertas que está abriendo el Gobierno.

Anand llegó a declarar que, en estos momentos, "todos somos ministros de Comercio" en el gabinete de Carney.

Según la ministra, Canadá está intensificando sus relaciones con regiones y países en los que tradicionalmente ha tenido una presencia limitada.

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Anand citó sus recientes contactos en el Golfo, su viaje a Omán, que no había sido visitado por un ministro canadiense de Exteriores desde 2014, y su próxima visita a Pakistán, país que no recibía a un jefe de la diplomacia canadiense desde 2007.

La jefa de la diplomacia canadiense también destacó el Indo-Pacífico como una prioridad, con negociaciones comerciales con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la profundización de los vínculos con la India y la resolución de tensiones comerciales con China tras la visita de Carney a Pekín.

Aseguró que otros países ven a Canadá como un socio "fiable" en un momento de incertidumbre internacional y citó el interés exterior en sectores como la energía nuclear, los reactores modulares pequeños y las cadenas de suministro de minerales críticos.

En materia de seguridad, la ministra reclamó una estrategia de la OTAN para el Ártico y advirtió de que una operación militar "no es una estrategia". Canadá, recordó, tiene más del 70 % de su litoral y el 40 % de su territorio en el Ártico, una región que Ottawa considera cada vez más expuesta a la presión rusa.

La ministra abordó además la situación en Oriente Medio y se declaró "cautelosamente optimista" sobre el memorando de entendimiento alcanzado para frenar el conflicto iniciado el 28 de febrero, que incluyó el cierre del estrecho de Ormuz y ataques de represalia en países del Golfo.

Anand afirmó que Canadá colaborará con sus aliados para favorecer una paz duradera y destacó la importancia de preservar la integridad territorial del Líbano.