La RD del Congo aumenta a 232 la cifra de muertos y a 896 los casos confirmados por ébola

"En total tenemos 896 casos confirmados. De los 896 casos confirmados, también tenemos 232 muertes confirmadas", declaró el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba, en una rueda de prensa realizada a última hora del jueves, situando la tasa de letalidad en el 26 %

Kamba informó sobre 21 nuevos contagios y seis fallecimientos en las últimas 24 horas, mientras que otros once pacientes se recuperaron de la enfermedad.

Además, indicó que la epidemia ya afecta a 33 zonas sanitarias en las provincias orientales de Ituri -epicentro del brote y que concentra la mayoría de casos y muertes-, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

El jefe de la cartera sanitaria afirmó que "todos los días se registran casos" en estas zonas, donde los centros de tratamiento médico albergan a 383 pacientes en aislamiento y dieron de alta a 78 pacientes en total.

En cuanto a la tasa de rastreo de contactos, Kamba afirmó que se sitúa en el 71 % y que el objetivo es llegar al 95 %.

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La epidemia se ha propagado a Uganda, donde se han detectado 19 contagios hasta ahora, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS considera que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.