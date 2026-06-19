Lo confirmó Suiza: Irán y Estados Unidos postergan rúbrica de memorando de entendimiento

“Las conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán, y los mediadores Catar y Pakistán, fueron pospuestas”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo en un comunicado, sin precisar una nueva fecha.

Unas horas antes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había cancelado su viaje desde Washington.

Tras la firma esta semana de un acuerdo marco entre Washington y Teherán, las conversaciones tenían el objetivo de empezar a negociar en detalle, para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Víctimas y Ormuz

Las hostilidades han causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, el otro frente de la guerra, y han sacudido la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, fundamental para el tránsito de hidrocarburos.

El acuerdo marco otorga 60 días para concluir las negociaciones, que debían comenzar este viernes con una ceremonia en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña con vistas al lago de Lucerna.

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Sin embargo, JD Vance, representante de Estados Unidos, pospuso su viaje, al igual que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuya mediación ha sido decisiva.

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“La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible. Por el momento, el vicepresidente no partirá esta noche”, anunció el jueves la Casa Blanca.

El acuerdo marco ya cuenta con la firma digital desde el pasado miércoles. Firmaron el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, desde Teherán, y por el estadounidense Donald Trump durante una recepción en el palacio de Versalles, en Francia.

Reacción del ayatolá

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró en un mensaje escrito el jueves que lo había aprobado, aunque con reservas. En el futuro se celebrarán “negociaciones cara a cara” con Estados Unidos, pero eso no “significa aceptar el punto de vista del enemigo”, aseguró.

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El negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, avisó de que Teherán dará una “respuesta firme” en caso de “violación” del protocolo de acuerdo o de “demandas excesivas”.

“Ya se llevaron una bofetada durante la guerra; si quieren aventurarse otra vez en ese camino, la bofetada será mayor” , escribió en su cuenta en X.