Ministro chileno descarta pérdida de niños haitianos y policía da con paradero de decenas

"Quiero decir responsablemente, sin ser encargado de la investigación, que no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil", dijo Barros en una entrevista con una radio local.

Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) informó que sus detectives dieron con 25 de los menores que no pudo encontrar la Contraloría, mientras que autoridades de la comuna Estación Central, en Santiago, determinaron el domicilio de otros siete niños, escolarizados pero en condiciones de vivienda hacinadas y de "extrema pobreza".

"Aquí entraron una cantidad de niños y no se sabe en qué está. Pero no hay una sola denuncia, ni acción criminal que diga: 'mi hijo se perdió o no está', ni en Haití, ni en Chile, ni en el camino extraviado (...) Los antecedentes que hay no hablan de ninguna de estas situaciones dramáticas", insistió el ministro Barros.

El jefe del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum, presentó una denuncia basado en un preinforme de la Controlaría General de la República que detectó graves irregularidades en la llegada a Chile de niños, niñas y adolescentes desde Haití, acusando un presunto caso de tráfico de menores.

La investigación de la Contraloría, que aún no culmina, apunta a que a través de diversos vuelos chárter entre enero y octubre de 2025, y en el marco de la reunificación familiar vigente en al legislación chilena, ingresaron al país 105 menores acompañados de al menos doce adultos con quienes no tienen vínculos sanguíneos, señalando que el paradero de 64 de ellos era desconocido.

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"Son mucho más que esos de los que no tenemos un paradero claro", declaró Sauerbaum quien respaldó una estimación de 200 casos.

La situación llevó al Gobierno chileno a crear un grupo de trabajo interinstitucional "para agilizar la búsqueda de información".

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó en su último informe de población extranjera que en Chile residen un total de 188.131 personas provenientes de Haití, constituyendo la cuarta comunidad extranjera más grande del país y representando aproximadamente el 9,8 % de la población migrante total.

La gran mayoría llegaron en la ola migratoria de 2016, cuando los haitianos podían entrar como turistas sin visa y regularizar luego su situación si encontraban trabajo, algo que cambió a partir de 2018.

Entre 2022 y 2025, Chile autorizó un total de 16.498 procesos de reunificación familiar de haitianos, la mayoría a menores de edad, según cifras oficiales.