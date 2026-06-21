ABC en Israel: la guerra transforma el panorama del cristianismo en Tierra Santa

En Jerusalén convergen las principales religiones monoteístas, entre ellas el cristianismo repartido en unos seis grupos que bajo reglas administran el sitio más sagrado para la comunidad: el Santo Sepulcro. Estas son: la católica romana, la armenia apostólica, los sirios ortodoxos, etíope ortodoxa, coptos ortodoxos y la griega ortodoxa.

En medio del conflicto que sacude a la región desde el 7 de octubre de 2023, las comunidades cristianas de Tierra Santa enfrentan desafíos, pero también sirvió de impulso para fortalecen el diálogo interreligioso con la comunidad judía y musulmana.

Así lo expresó el arzobispo de la comunidad griega ortodoxa, Youssef Matta, en conversación con editores internacionales de América Latina, entre ellos ABC.

El líder cristiano ofreció un panorama de la situación que atraviesan en la región.

A las puertas de la Ciudad Vieja

“Somos cristianos, amamos vivir en paz”, afirmó el arzobispo de la comunidad griega ortodoxa, Youssef Matta, en diálogo con ABC y varios periodistas editores internacional, en la catedral Notre Dame, ubicada a las puertas de la Ciudad Vieja.

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Su jurisdicción abarca desde la israelí Haifa hasta las fronteras con Líbano, Siria y Jordania, con una comunidad de más de 78.000 fieles, lo que la convierte en la iglesia cristiana más numerosa dentro del Estado de Israel.

La guerra desatada tras los ataques del grupo terrorista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 ha transformado radicalmente la vida de esta comunidad, que es minoría dentro de la población israelí.

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Guerra y cohesión

“El 7 de octubre fue un punto que cambió toda la situación, no solo en Israel, sino en toda la región”, señaló el arzobispo, quien asumió su cargo en 2019 tras una carrera diplomática vinculada al Vaticano. “Estamos en contra de todo tipo de horror, asesinato o violencia, porque no es nuestra fe. Nuestro Cristo Jesús nos ha dado la paz”, enfatiza.

La comunidad cristiana de habla árabe, descendiente de los primeros creyentes mencionados en los Hechos de los Apóstoles, se ha visto directamente afectada por las consecuencias económicas del conflicto, describe el arzobispo. “Muchas familias perdieron su trabajo porque trabajaban con empresas árabes” y actualmente, por efecto del conflicto bélico en Oriente Medio, describe que “no hay peregrinos, nuestras iglesias, lugares santos y hoteles están cerrados. Esto afecta incluso a nuestras escuelas”.

La situación económica, derivada de la caída del turismo religioso, es una de las principales preocupaciones. “Lo que recibimos del Estado no es suficiente para cubrir todo”, admitió. “No hay ingresos”.

El futuro de los cristianos

A pesar de las dificultades, el arzobispo Youssef Matta destacó que la guerra generó un movimiento inesperado hacia la cohesión entre las distintas denominaciones cristianas. “Ahora tenemos dos iniciativas para hacer peregrinaciones en Tierra Santa, organizar una gran peregrinación para todas las iglesias: greco-católica, greco-ortodoxa, maronita, latina, para estar juntos en estos lugares santos como signo de unidad”, anunció.

Esta búsqueda de unidad se extiende también a las celebraciones litúrgicas. “Estamos hablando de un tema que concierne a todos: estar unidos incluso en las fiestas. Que todos los cristianos celebren la Pascua en un mismo día, por ejemplo”, explicó, refiriéndose a las diferencias en el calendario cristiano que separan a las iglesias de Oriente y Occidente. “Celebrar la Navidad juntos... es un signo de unidad”.

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Al referirse al futuro de la comunidad cristiana en la región, el arzobispo Matta se mostró esperanzado en que la unidad prevalezca sobre las divisiones. “Será mejor volver a nuestra colaboración pacífica y vida juntos porque no tenemos otro lugar adonde ir. Esta es nuestra tierra, y estamos aquí, y comenzaremos a reconstruir esta confianza entre nosotros”, expresó.

Sobre la estructura de su iglesia, describió que cuenta con más de 40 parroquias distribuidas en la región, con comunidades que van desde los 14.000 fieles en Nazaret hasta pequeños pueblos de 200 a 250 personas. Su jurisdicción incluye también un vicariato en Jerusalén, con 4.000 fieles.

Complejidad y relación con líderes israelíes

El arzobispo, originario de Nazaret y con formación en ciencias de la computación y administración, describió la compleja posición de su comunidad, en especial los ciudadanos israelíes de habla árabe y fe cristiana, que mantienen lazos familiares en Líbano, Siria e Irak. “Es difícil para nosotros entender esa situación. Algunas de nuestras familias están todavía en Líbano. Esto también afecta nuestras relaciones con otras comunidades aquí en Israel”, reconoció.

El líder religioso, no obstante, puso en relieve la colaboración de su comunidad con las autoridades israelíes. “Algunos de nuestros jóvenes y fieles sirven en la policía y en el ejército. Es algo bueno porque somos parte de este Estado”, dijo, aunque matizó: “al mismo tiempo nos enfrentamos a otras comunidades o a otros cristianos en otros lugares. Es difícil, pero este es nuestro deber”.

Convivencia interreligiosa

En cuanto a las relaciones interreligiosas dentro de Israel, el arzobispo Matta aseguró que mantienen diálogo con drusos, musulmanes y judíos.

“Soy miembro de un foro de diálogo interreligioso” y “podemos rezar en todas partes, no hay problema. Procesiones, podemos hacerlas. Hay mucho apoyo incluso para los lugares santos”.

Sin embargo, reconoció que desde el 7 de octubre aumentaron los incidentes de acoso contra miembros de la comunidad cristiana, aunque aclaró que se trata de “pequeños grupos de fanáticos” y no refleja a la comunidad religiosa en su conjunto.

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Cuestión espinosa: Vaticano, León XIV y Trump

Sobre la posición del Vaticano y la tensión entre el papa León XIV y el presidente estadounidense Donald Trump, el arzobispo Matta fue cauto.

“No creo que el papa León XIV haya entrado en la vida política. Está lejos de eso. Habló como papa, como cabeza de la iglesia. Habló sobre la relación entre humanos, respetándose mutuamente. Matar está prohibido porque Dios dijo no matar”, enfatizó.

En referencia a Trump, relató: “Le pedimos dos veces que interviniera en nuestra situación después del 7 de octubre. Y estuvo con nosotros. Habló con el primer ministro (Benjamin Netanyahu), con varios ministerios y nos ayudaron”. Sin embargo, sobre el conflicto público entre ambos líderes, comentó: “No puedo explicarlo porque Trump tal vez diga algo ahora y después de una hora lo cambie. Toda la situación no es clara”.

Hezbolá y Hamás

El arzobispo de la comunidad griega ortodoxa también abordó la complejidad del conflicto con actores como los grupos paramilitares de Hezbolá, en el Líbano, y Hamás, en la Franja de Gaza.

“Hay que entender que Hezbolá es una ideología. Incluso en Gaza, los que nacen allí tienen esta ideología en contra del Estado”, explicó. “Pero como iglesia, entendemos esto pero podemos ayudar a través del diálogo”.

“La gente en Líbano está muy cansada de las guerras. Buscan y rezan por el diálogo. Nos alegramos cuando escuchamos que en Estados Unidos el presidente de Líbano (Joseph Aoun) y el primer ministro (Netanyahu) se reunirían. Esto nos dio esperanza”, conluyó.