Albaneses contra el proyecto de la familia Trump exigen liberar otras playas

La playa de Kakome, situada en el sur del país, a orillas del mar Jónico, fue escenario este domingo de una enérgica protesta en la que los manifestantes derribaron infraestructuras como casetas de vigilancia, muros y alambradas de espino, unas instalaciones que habían sido colocadas en 2004 por un oligarca local para asegurarse su uso exclusivo de la zona.

"Kakome es nuestra tierra, la defenderemos con sangre", coreaban los activistas, quienes exigen el fin de la corrupción de la élite política que ha permitido a los más ricos apropiarse de facto de terrenos de forma ilegal.

Las imágenes televisadas mostraron a decenas de ciudadanos accediendo al lugar con banderas albanesas y proclamando la restitución de unas tierras que, según aseguran, pertenecen a sus familias desde hace generaciones.

Una escena similar se registró la semana pasada en el norte del país, donde residentes de la región de Rrjoll derribaron el cercado metálico y el alambre de espino de las obras de un complejo turístico propiedad de un empresario local.

Los manifestantes alegaron que los terrenos fueron expropiados a familias de la zona mediante títulos de propiedad falsificados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que comenzó como una disputa local contra el vallado de playas destinadas a un complejo turístico vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump —yerno e hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respectivamente— en la laguna de Vjosa-Narta, un área sensible que alberga a numerosas aves protegidas, entre ellas el flamenco, se ha transformado ya en una protesta masiva contra el Gobierno del socialista Edi Rama.

Las movilizaciones en las calles de Tirana continúan hoy por vigésimo segundo día consecutivo. Según estimaciones de varios medios albaneses (como Balkanweb, Politiko y Syri), al menos 100.000 personas colmaron el centro de la capital durante la noche del sábado.

En medio de los cuestionamientos sobre el impacto ambiental y la titularidad de las tierras del megaproyecto de Kushner, la movilización ha trascendido las fronteras del país bajo el nombre de la "Revuelta del flamenco".

Las protestas arrancaron el pasado 30 de mayo en el pueblo de Zvernec, cerca de la citada laguna de la costa adriática, después de que residentes y ecologistas se opusieran al cierre de la playa para construir un complejo turístico de lujo.

Otro proyecto polémico se localiza en la cercana e idílica isla de Sazan, próxima a la ciudad de Vlora, donde los hermanos cataríes Al-Khayyat adquirieron un terreno. Según investigaciones periodísticas, estos empresarios estarían vinculados a la compañía de Kushner.

La Fiscalía albanesa ha abierto una investigación por presunto blanqueo de dinero relacionado con dicha propiedad, en el marco de una causa más amplia contra una red acusada de canalizar beneficios del narcotráfico hacia el sector inmobiliario costero.

De acuerdo con Euronews Albania, que cita el expediente del caso, una de las reuniones clave de esta trama de narcotráfico tuvo lugar en la isla caribeña de Aruba entre el 24 y el 31 de enero de 2019.