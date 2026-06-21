Argentina asiste a un centenar de sus ciudadanos afectados por incendio en R.Dominicana

Según informó la Cancillería argentina en un comunicado, la sección consular de la embajada de Argentina en República Dominicana "se encuentra realizando gestiones ante las autoridades dominicanas competentes para asistir a los más de 100 ciudadanos argentinos afectados por la pérdida de documentación y efectos personales".

"Asimismo, la sección consular está coordinando la emisión de documentación de viaje de emergencia para quienes la requieran", indica el comunicado.

Los turistas afectados estaban alojados en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en el turístico municipio costero de Bayahibe, en el este de República Dominicana.

El incendio, de origen desconocido y que ya fue extinguido, se propagó el pasado viernes con rapidez debido a los techos de caña que cubrían buena parte de las áreas comunes del hotel, donde se alojaban 1.690 personas.

Una huésped del hotel, una mujer italiana identificada como Francesca Valentino, falleció a causa del humo provocado por el incendio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su comunicado, el Gobierno argentino dijo que "agradece la rápida asistencia y la permanente colaboración brindadas por las autoridades de la República Dominicana frente a esta situación" y que "lamenta profundamente el siniestro ocurrido".

Los huéspedes fueron reubicados en propiedades alternativas, entre ellas Viva Wyndham Dominicus Palace, vecino del hotel afectado, así como en otros hoteles de Bayahíbe y de Miches (noreste).