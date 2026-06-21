Aumenta el voto exterior en Estados Unidos para las elecciones presidenciales de Colombia

Entre el lunes y el sábado, el voto exterior superó al registrado en la primera vuelta del pasado 31 de mayo y se prevé que hoy, la última jornada, los colombianos en EE.UU. sigan acudiendo a las urnas en las sedes habilitadas en el país.

Según García-Peña Jaramillo, en la primera vuelta se registraron 91.800 votos y en esta ocasión, entre el lunes - cuando se abrieron los centros de votación en el exterior- y este sábado, 108.654 colombianos han ejercido su derecho.

"Hasta ahora todo ha salido muy bien en lo que tiene que ver con la votación del lunes al sábado, es un aumento del 18 %", dijo el embajador colombiano en Estados Unidos a la espera de la jornada del domingo.

"De lo que hemos hablado con varios cónsules, nos hace pensar que la votación va a subir aún más en el día de hoy", añadió.

El embajador destacó que el mayor aumento se registró en Miami, donde subió de 28.900 votos, en la primera vuelta, a los 37.500 entre el lunes y el sábado, en una ciudad "muy importante" por la "alta presencia" de colombianos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las votaciones se trasladaron en esta segunda vuelta a la Universidad de Miami que es "más accesible" para los votantes.

Colombia vota este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se escogerá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.