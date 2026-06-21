Aumentan los votantes colombianos en Madrid respecto a la primera vuelta presidencial

Según fuentes consulares, el sábado votaron 11.100 personas y este domingo, cuando culmina el proceso electoral, podrían ser el doble, a falta de los datos definitivos después de la votación.

Entre el lunes y el sábado, ya se superó el número de votantes que en el mismo periodo de la primera vuelta, lo que refleja el notable interés de los colombianos residentes en Madrid por participar en la elección del próximo presidente y vicepresidente de la República, apuntan las fuentes.

La participación electoral de la primera vuelta en España fue del 41,44 %, ampliamente inferior a la nacional, que fue próxima al 58 %, según la Registraduría Nacional.

El puesto electoral de Madrid, que también incluye las provincias de Albacete, Valladolid y Lugo, está formado por más de 120.000 electores habilitados, el 39 % de los cerca de 308.000 de toda España, que pudieron votar en 24 ciudades en horario de 8 a 16 horas (de 6 a 14 GMT).

En el extranjero, 1.414.661 colombianos pueden hacerlo en 67 países.

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Tendrán que elegir entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que ganó la primera vuelta con el 43,78 % de los votos, y el izquierdista Iván Cepeda, que quedó segundo (40,98 %), según los datos oficiales.

"Yo creo que están tan polarizados los candidatos que era esperable que la gente saliera a votar más porque sienten mucha presión, están muy polarizados entre izquierda y derecha", analiza Andrés, de 24 años, en declaraciones a EFE después de votar.

Apunta que Colombia es un país "tan desigual, con tantos problemas sociales, cada quien busca por sus intereses antes de pensar necesariamente de una forma colectiva".

También menciona corrupción como otro gran problema y cree que el presidente izquierdista Gustavo Petro, que dejará el poder, podría haber hecho al algo más, aunque reconoce avances en temas sociales.

Vanesa, de 51 años, ve a los colombianos "más motivados" en la campañas políticas que en otras ocasiones y lo atribuye a que hay más conciencia de país.

Ella, personalmente, desea que Colombia "prospere nuevamente". Según la votante, se supone que el de Petro iba a ser un gobierno de prosperidad, pero asegura que eso no se ha visto y se mostró decepcionada.

"Lo que queremos en verdad es que nuestro país vuelva a ser como antes o mucho mejor, porque se necesitaba que mejorara, no que empeorara. Pero no hemos visto cambios (...), al contrario, han empeorado las cosas", dice Vanesa, que habla de "mucha inseguridad".

Felipe, de 20 años, piensa que Colombia requiere un cambio y se muestra preocupado con el narcotráfico, la inseguridad y la violencia, por eso cree que votar es "importante", y pide políticas diferentes de las que se han aplicado los últimos 20 años.