Cuarteto islámico llama a EEUU e Irán a mirar por países del Golfo en sus negociaciones

En el comunicado final tras su reunión en la capital egipcia, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, y sus homólogos paquistaní, Ishaq Dar; saudí, Faisal bin Farhan, y turco, Hakan Fidan, aseguraron que "aprovechando este impulso positivo" de la primera ronda de negociaciones, se debe tener en cuenta "las preocupaciones de los países de la región, especialmente respecto a la seguridad y la estabilidad de los países árabes del Golfo, así como de la región del Levante", donde se incluye el Líbano, aunque también Siria y Jordania.

El objetivo es "fortalecer la seguridad colectiva y promover la estabilidad regional a largo plazo", se apunta en el comunicado conjunto, en el que se hizo hincapié "en la importancia de lograr una conclusión rápida y exitosa de la siguiente fase de negociaciones, cuyo objetivo es alcanzar una solución duradera, verificable y mutuamente aceptable para las cuestiones pendientes".

Los países del golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Baréin y Catar) han sido el conjunto más perjudicado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra Irán, después de que Teherán comenzara a atacar esas naciones ribereñas en represalia.

Pero el más afectado, sin duda, ha sido el Líbano, donde la cifra de muertos por la ofensiva israelí iniciada el pasado 2 de marzo -después de que el grupo chií libanés Hizbulá empezara a atacar Israel- ya ha superado los 4.000, así como alrededor de un millón de personas se han visto desplazadas, especialmente en el sur del país mediterráneo, donde el Estado hebreo lleva a cabo una invasión.

En la que es la cuarta reunión de este cuarteto, los jefes de la diplomacia quisieron celebrar la firma del pasado miércoles del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, el cual lo consideraron un "importante avance" y "un paso constructivo hacia la desescalada y el fin de un conflicto".

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Dicha guerra planteaba, según la nota, "riesgos significativos para la seguridad y la estabilidad regionales, así como para los mercados energéticos, las rutas marítimas internacionales, las cadenas de suministro mundiales y el comercio internacional", en referencia al cierre de facto de Irán del estrecho de Ormuz y del posterior bloqueo -ahora levantado- de Estados Unidos.

Asimismo, los ministros elogiaron los esfuerzos de Pakistán y Catar como mediadores para alcanzar este "resultado histórico".

Las delegaciones de ambos países se encuentran hoy participando junto a equipos de Estados Unidos e Irán en Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes en conflicto con el que poner fin a la guerra.

Precisamente, Dar ofreció hoy una entrevista a la cadena saudí Al Arabiya desde El Cairo en la que aclaró que las negociaciones de paz que han comenzado versarán sobre el programa nuclear iraní, así como sobre los fondos congelados de Irán y la situación en el Líbano, en base al memorando de entendimiento.

Los cuatro ministros no quisieron monopolizar la reunión con la guerra en Irán, por lo que también llamaron a reactivar la causa palestina.

Reafirmaron "la centralidad de la causa palestina para el logro de la paz, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio", y subrayaron que esta sigue siendo "fundamental para alcanzar una paz justa, integral y duradera en la región".

Y la llamaron "un pilar central para la realización de un orden regional estable y seguro".

El total de muertos por fuego israelí en el enclave palestino es de 1.012 y 3.208 heridos únicamente desde el 10 de octubre pasado, cuando el grupo palestino Hamás e Israel rubricaron una tregua incumplida a diario por el Estado hebreo.

En este período, también se han recuperado los cadáveres de otros 784 gazatíes entre los escombros de edificios impactados por Israel.

Si el recuento se realiza desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que se produjeron los ataques de Hamás en territorio israelí, el número de asesinados en Gaza asciende a 73.023 y el de heridos a 173.316.