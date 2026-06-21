Damasco lanzará en julio primera conexión de una aerolínea siria con la UE

El presidente de la Autoridad, Omar al Hosari, anunció en X que "después de años de ausencia, la bandera siria ondeará de nuevo en el cielo de Europa a través de vuelos directos de Syrian Airlines entre Damasco y Ámsterdam".

Al Hosari indicó que "en el marco del progreso alcanzado en los procedimientos técnicos, legales y regulatorios, seguimos esta semana completando los pasos finales con las entidades competentes, de cara al lanzamiento de los vuelos directos entre Damasco y Ámsterdam".

Aseguró que es "un paso que refleja el regreso progresivo de Siria a la red de transporte aéreo europeo e internacional".

La Autoridad Siria ya había anunciado el pasado viernes que la compañía aérea rumana de bajo coste Dan Air operará vuelos regulares y directos entre Bucarest y la ciudad siria de Alepo a partir del próximo 1 de julio, según informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Al Hosari añadió que este "logro es fruto del trabajo nacional continuo y de importantes esfuerzos técnicos, legales y diplomáticos", agradeciendo al ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, por el apoyo y seguimiento en este asunto.

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"Ámsterdam es solo el comienzo. Estamos trabajando en otros destinos y, si Dios quiere, el futuro nos depara cosas aún mejores", afirmó.

Gran parte de las aerolíneas internacionales suspendieron sus conexiones en Siria en 2012 debido a la guerra civil que estalló en el país el año interior, pero anunciaron su intención de volver a Damasco tras la caída del expresidente sirio Bachar al Asad, en diciembre de 2024.

Desde la caída del régimen, además, Siria comenzó a retomar su estatus en la esfera internacional, ya que en mayo la UE anunció la retirada efectiva de siete entidades sirias de su listado de sanciones, entre ellas los ministerios de Interior y de Defensa, aunque renueva las vinculadas al régimen depuesto hasta junio de 2027.