"Dejemos la historia en el pasado": ucranianos y polacos instan a la unidad contra Rusia

Miles de ciudadanos de ambos países han cooperado desde el inicio de la invasión rusa para apoyar a las fuerzas defensoras, una labor que continúa pese a la disputa por la decisión de bautizar a una unidad especial ucraniana en honor de la histórica milicia nacionalista Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).

"Los que nos ayudaban siguen haciéndolo", dijo a EFE Vira Shvartskop, una voluntaria ucraniana de la región de Volinia, donde, durante la Segunda Guerra Mundial, miembros de las fuerzas nacionalistas ucranianas mataron a decenas de miles de civiles polacos.

Docenas de polacos ayudan a Shvartskop a adquirir equipamiento para drones ucranianos, a comprar y a conducir vehículos hasta el frente y entablan vínculos personales con soldados ucranianos, preparándose algunos incluso para unirse a sus filas.

"El apoyo que dan es increíble. Cuando nuestros soldados necesitan algo, nuestros amigos polacos mueven montañas para ayudarles", agregó Shvartskop.

Algunos de los voluntarios polacos han criticado abiertamente la decisión de su presidente.

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"Cabe el riesgo de que socave años de trabajo de polacos y ucranianos para crear confianza mutua, diálogo y cooperación", escribió en un comentario la polaca Ania Kudzia, líder de la fundación Ayudando a Ucrania, con base en Leópolis.

"Me avergüenza tener que explicar a mis amigos ucranianos por qué los sentimientos antiucranianos están creciendo en Polonia", agregó y manifestó la esperanza de que en Ucrania los polacos no sean percibidos tan sólo a través de las acciones de Nawrocki.

"Todavía hay muchos de nosotros que apoyaron a Ucrania, la apoyan ahora y la apoyarán en el futuro", afirmó Kudzia, subrayando que Ucrania necesita "solidaridad, en lugar de mirar para otro lado".

Las cuestiones de memoria histórica surgen rara vez en las conversaciones entre los cooperantes de ambos países, que enfatizan que éstas deberían quedar en el pasado o ser dejadas en manos de historiadores profesionales.

"Los polacos dicen que nos ayudan porque Ucrania está protegiendo a toda Europa", subrayó Shvartskop.

Muchos ucranianos ven el gesto de Varsovia como un intento de imponer una visión unilateral del pasado, en lugar de buscar una interpretación común a través de esfuerzos conjuntos como las recientes exhumaciones de fosas comunes y los congresos de historiadores polacos y ucranianos.

Aunque pocos ucranianos niegan las atrocidades cometidas contra los polacos en un conflicto en el que también murieron miles de civiles ucranianos, el UPA es visto primariamente como símbolo de una lucha desesperada de más de 15 años contra unas fuerzas soviéticas muy superiores en número.

Ahora que Ucrania percibe de nuevo su combate como una defensa de su identidad nacional contra Rusia, los milicianos del UPA se han convertido en símbolos de resistencia.

"Ucrania no aceptó combatir contra Rusia, que justificó su invasión con reclamaciones históricas, para que hoy otros países nos dicten nuestra historia y decidan a quién debemos homenajear", comentó el expresidente Leonid Kuchmá, que presidió intentos de reconciliación en la década de los 2000, al unirse a otros líderes ucranianos que han renunciado a sus condecoraciones polacas a modo de protesta.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha manifestado su agradecimiento a los polacos que se han opuesto a la decisión del presidente polaco y ha reiterado que Ucrania está dispuesta "a un diálogo sincero y entre iguales".

"Apreciamos vuestra posición. Da esperanzas a muchos ucranianos para el futuro de nuestras relaciones de buena vecindad", subrayó.

Se desconoce aún si Zelenski acudirá a una conferencia para la reconstrucción de Ucrania que acogerá la ciudad polaca de Gdansk los días 25 y 26 de junio.

Las tensiones también suponen un riesgo para Ucrania en vista del papel de Polonia en el flujo de armamento y ayuda militar occidental, dijo a EFE el experto militar Oleksí Mélnik.

Es preciso rebajar las tensiones, señaló, aunque cree poco probable que Varsovia tome medidas drásticas como recortar el apoyo logístico. "Es poco probable que los líderes polacos ignoren el hecho de que Ucrania sigue siendo crucial para su seguridad", dijo el experto.