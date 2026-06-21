Diputado venezolano lamenta fallecimiento de Ramiro Valdés, figura de la Revolución cubana

"Nuestro abrazo al pueblo revolucionario cubano por la partida física del comandante Ramiro Valdés", indicó en su cuenta de X Arreaza, quien fuera yerno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), uno de los grandes aliados de Cuba.

El también excanciller afirmó que la "firmeza y voluntad" de Valdés "siempre serán guía para las nuevas generaciones", y remarcó que la "lealtad indoblegable" del comandante "debe ser ejemplo a seguir y admirar".

En los últimos años, Valdés ejercía como vice primer ministro y supervisaba asuntos socioeconómicos como los programas de construcción de viviendas, la producción de materiales, la generación eléctrica y las inversiones industriales.

Era uno de los últimos representantes de la denominada generación histórica, el estrecho círculo que, con Fidel Castro al frente, tomó el poder en 1959 e implantó un sistema socialista de corte soviético en Cuba.

Participó en el asalto al cuartel Moncada (1953), en la expedición del yate Granma (1956) y en la invasión guerrillera de oriente a occidente (1958) como segundo de Ernesto 'Che' Guevara.

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Desde el triunfo de la revolución (1959) ocupó importantes responsabilidades, entre ellas la organización del aparato de seguridad del entonces naciente Gobierno.

Fue uno de los fundadores del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y de la Dirección General de Inteligencia (DGI), dedicados al seguimiento, infiltración y represión de elementos opositores y anticomunistas dentro del país.