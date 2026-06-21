Hizbulá reitera su rechazo a negociación directa con Israel en vísperas de nueva reunión

Hizbulá, en un comunicado, sostuvo que "ha quedado claro que las rondas de negociación directa a las que fue conducida la delegación de la autoridad libanesa a Washington eran para asentir con la cabeza y permanecer en silencio ante los dictados impuestos por la administración estadounidense y confiscan la soberanía del Líbano".

Las negociaciones, en las que no participa el grupo chií, se prolongarán durante tres días, del 23 al 25 de junio, según explicó en un comunicado el pasado viernes el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Piggot, tras contactos entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

Para Hizbulá, que se opuso desde el principio a estas conversaciones, "no cabe esperar ningún resultado positivo de estas negociaciones conciliatorias, pues su premisa es errónea y sospechosa, y su objetivo es la sumisión y la rendición".

La nueva cita, además, llega en medio de una tregua en vigor entre Israel y el grupo chií que se produjo después de dos días sangrientos por ataques israelíes que mataron a un centenar de personas, pese a que ya el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán establecía el cese de hostilidades en el frente libanés.

Sin embargo, Hizbulá reiteró hoy su condena "al enfoque de negociaciones directas con el enemigo sionista, sus rondas y lo que resulta de ellas", porque para ellos tiene un "papel obstruccionista, que constituye un obstáculo para hacer frente al proyecto del enemigo".

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Hizbulá cree que las autoridades libanesas deberían utilizar los "grandes sacrificios" del pueblo libanés "como fuente de fortaleza para lograr una retirada completa e incondicional de nuestro territorio libanés".

Por último, Hizbulá consideró que "continuar asistiendo a las sesiones de negociación directa es una implementación de la orden de hoy emitida por la administración estadounidense a la autoridad libanesa, que cumple unilateralmente con su decisión".

"Estas autoridades responden a la agenda impulsada por Estados Unidos e Israel, incrementando así los peligros que enfrentan el Líbano, su estabilidad, independencia y soberanía", zanjó la nota.

Mientras, la situación en el Líbano es uno de los temas principales en la primera ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán -junto a los mediadores Pakistán y Catar- que han comenzado hoy en Suiza.

Precisamente, estas conversaciones estaban previstas para el viernes, pero se pospusieron por la posición de Irán ante los ataques israelíes contra el sur del Líbano.