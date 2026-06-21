La cifra de muertos en Líbano alcanza los 4.106 por ataques israelíes desde marzo

Así lo indicó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, que actualizó el balance acumulado hasta las 14.00 hora local (11.00 GMT) de este domingo, reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

De esta forma, aumentan en 49 los muertos en las últimas 24 horas por los ataques israelíes, así como en 32 los heridos, según los datos del ministerio.

Pese a que el pasado viernes y sábado fueran dos de los peores días en semanas en el país, hoy no se ha informado de ningún ataque en el Líbano.

Desde el pasado viernes por la tarde, entró en vigor una tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, pese a que ya el primer punto del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, firmado digitalmente el pasado miércoles, contemple el cese de hostilidades en el frente libanés.

De hecho, la situación en el Líbano es uno de los temas principales en la primera ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán -junto a los mediadores Pakistán y Catar- que han comenzado hoy en Suiza.

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Precisamente, estas conversaciones estaban previstas para el viernes, pero se pospusieron por la posición de Irán ante los ataques israelíes contra el sur del Líbano.

Hoy mismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas", en referencia a Hizbulá, o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.