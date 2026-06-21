La compañera de fórmula de Cepeda vota una hora antes del cierre de las urnas en Colombia

Quilcué llegó a su puesto de votación en la Plaza de Bolívar de Bogotá acompañada por un grupo de indígenas de su natal departamento del Cauca (suroeste) y tras depositar su voto destacó la participación de esta población durante la jornada.

"Yo creo que ha sido fundamental la participación de los pueblos indígenas, campesinos y étnicos. Hoy han salido de las selvas, de los ríos, de los grandes territorios y nos han enviado las evidencias de cómo se han movido hoy con todo el compromiso y con toda la conciencia", dijo Quilcué a periodistas.

La compañera de fórmula de Cepeda que este domingo se enfrenta al ultradrechista Aberlardo de la Espriella que tiene como compañero de fórmula al economista y exministro José Manuel Restrepo, se mostró tranquila respecto al desarrollo de la jornada electoral y de los resultados que se empezarán a conocer pasadas las 16.00 hora local (21.00 GMT).

"Yo creo que lo más bonito de Colombia es que haya una decisión consciente y libre, que todos ejerzan la democracia tal como lo ha definido la Constitución Política de Colombia", dijo Quilcué.