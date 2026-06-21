La enemistad entre Milei y su vicepresidenta se adentra en un sendero sin retorno

La pelea entre Milei y su vice -ambos elegidos por el voto popular en 2023- se remonta a dos años y medio atrás, pero parece haberse consolidado en un punto de no retorno en las últimas horas.

Este sábado, tras el acto por el Día de la Bandera argentina que encabezó Milei en la ciudad de Rosario y que el Gobierno aprovechó para exhibir en público a Adorni y reafirmar el apoyo del presidente al cuestionado jefe de Gabinete, Villarruel lanzó palabras lapidarias.

"Era un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Manual Belgrano (prócer de la independencia y creador de la bandera argentina) que Adorni", aseveró Villarruel.

La vicepresidenta se quejó, además, de haber sido "segregada" por la Presidencia argentina, que no la invitó al acto patrio, del que participó desde un palco aparte del de Milei y sus ministros.

Villarruel, una abogada ultraconservadora, nieta e hija de militares y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, consolidó su alianza con Milei cuando ambos ingresaron a la Cámara de Diputados a finales de 2021, tras participar en los comicios de ese año como candidatos de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA).

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Dos años después encabezaron la fórmula ganadora de LLA en los comicios presidenciales.

Las diferencias entre ambos comenzaron prácticamente desde el minuto cero del Gobierno ultraderechista, iniciado el 10 de diciembre de 2023.

Villarruel daba por descontado que se haría cargo de las áreas de Seguridad y Defensa del nuevo Ejecutivo, pero Milei, sin consulta previa, puso en cabeza de esos ministerios a Patricia Bullrich y Luis Petri.

Bullrich y Petri integraron la fórmula de candidatos a presidenta y vice de la conservadora Propuesta Republicana (Pro, partido del expresidente argentino Mauricio Macri) para la primera vuelta electoral de octubre de 2023, en la que obtuvieron el tercer lugar, y le dieron un apoyo decisivo a Milei para su triunfo en segunda vuelta en noviembre de 2023.

La decisión de Milei de dejar a Villarruel fuera de las áreas prometidas marcó el inicio de una tensa relación con el entorno íntimo del presidente.

En marzo de 2024, como presidenta del Senado, Villarruel habilitó una sesión en la Cámara Alta en la que la oposición impuso su rechazo un decreto clave para Milei.

Aunque la vicepresidenta se excusó en su obligación de cumplir con los reglamentos del Senado, en el Ejecutivo lo interpretaron como una jugada en contra de los intereses del oficialismo.

Las diferencias entre el presidente y su vice fueron escalando de tal modo que para noviembre de 2024 Milei ya reconocía en una entrevista que Villarruel no tenía "ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" del Gobierno.

En julio de 2025, Milei se refirió a Villarruel como una "traidora" luego de que la vicepresidenta volviera a habilitar en el Senado debates de proyectos impulsados por la oposición y contrarios a la políticas de ajuste económico del Ejecutivo.

El 25 de mayo pasado la Presidencia excluyó a Villarruel del tedeum celebrado en la catedral de Buenos Aires por esa fiesta patria de Argentina.

En 2025, para esta misma ocasión, aunque Villarruel sí fue invitada, Milei le negó el saludo en la celebración religiosa. "Roma no paga traidores", escribió Milei ese mismo día en X, luego de que su actitud desatara una ola de comentarios en los medios y las redes.

La figura del vicepresidente es un cargo electivo en Argentina y su mandato dura cuatro año, como la del presidente.

Además de ser el primero en la línea de sucesión presidencial, el vice reemplaza temporalmente al presidente en caso de viaje al exterior o enfermedad y ejerce la titularidad del Senado.

En el Ejecutivo de Milei se comportan desde hace mucho tiempo como si Villarruel no fuera parte del Gobierno. Cuando el mandatario viaja al exterior -algo que sucede a menudo-, hay una notificación formal a Villarruel de que queda a cargo del país, pero no un diálogo.

Los puentes entre ambos están rotos y nada hace vislumbrar un intento de recomposición.

Las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial de Villarruel para los comicios de 2027 son crecientes, mientras Milei, que ya anticipó que buscará la reelección, intenta lidiar con el impacto político negativo del escándalo que tiene a Adorni en el ojo del huracán.