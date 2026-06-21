Libia condena a siete años un exjefe de prisión, acusado por la CPI de crímenes de guerra

Según detalló el ente fiscal en su página Facebook, Al Masri -detenido en noviembre de 2025 por las autoridades libias- también será privado de su capacidad jurídica y de sus derechos civiles durante el cumplimiento de la pena y durante el año posterior a su finalización, por haber realizado actos de "tortura" y "tratos crueles y degradantes" contra internos.

La CPI emitió en enero de 2025 una orden de arresto contra el exfuncionario a raíz de una investigación que concluyó que, desde febrero de 2015, estuvo implicado en crímenes de lesa humanidad entre ellos asesinatos, torturas, violaciones y violencia sexual, cometidos durante su etapa como responsable de las instalaciones penitenciarias de la capital libia.

Estos hechos fueron documentados en la prisión de Mitiga, un complejo controlado por la milicia RADA en Trípoli, donde, según la corte, miles de personas fueron detenidas ilegalmente en condiciones de "hacinamiento extremo".

El acusado fue arrestado a principios de 2025 por las autoridades italianas, aunque posteriormente fue liberado y trasladado de regreso a Libia en un avión estatal italiano sin previo aviso, una decisión que llevó a la CPI a pedir explicaciones a Roma.

En 2021, Al Masri fue nombrado director de la Institución para la Reforma y Rehabilitación de la Policía Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en el oeste del país, pero se le destituyó en septiembre de 2025.

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La CPI mantiene abiertas varias investigaciones desde marzo de 2011 -cuando comenzó la rebelión contra Muamar el Gadafi- sobre crímenes de guerra cometidos en Libia, entre ellos el caso de Jaled al Hishri, exjefe de la prisión de Mitiga, a quien la Corte calificó de "torturador infame".