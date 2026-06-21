Manuel Cristóbal defiende el cine de raíz local como clave para el éxito internacional

"Los proyectos, cuanto más cercanos y enraizados en la tierra están, son más relevantes para ese país y más exóticos son fuera de ese país. Creo que eso es algo que hace a los proyectos únicos", dijo Cristóbal tras ejercer como director académico del primer Taller de Desarrollo de Largometrajes Iberoamericanos de Creasur, auspiciado por el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Asunción.

El taller, que se impartió en varios días y ofreció mentorías para 10 proyectos, también contó con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y la productora privada Tekoha Audiovisual, integrada en un 90 % por mujeres.

Cristóbal, que alcanzó el reconocimiento de la crítica internacional con su filme animado 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', también apuntó que el cine iberoamericano enfrenta grandes desafíos, como encontrar financiación y su lugar en medio de las decenas de películas que se producen cada año.

En el caso específico de Paraguay, el productor señaló que "se ha avanzado mucho" después de la creación hace menos de una década del INAP, que promueve la producción local y las inversiones en la industria cinematográfica del país suramericano.

"Creo que ha sido muy positivo, porque ha permitido un desarrollo muy importante y, sobre todo, es buscar una continuidad a ese esfuerzo, ya se ven sus frutos y es continuar, sobre todo porque al final las películas de un país son, en cierto modo, el lenguaje actual, el lenguaje audiovisual y lo que proyecta la imagen de ese país", opinó.

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Como ejemplo de lo anterior, Cristóbal citó el filme 'Narciso', del director paraguayo Marcelo Martinessi, una obra que consideró como "extraordinaria".

"Es una película muy madura, muy completa, es una película muy bien dirigida, muy bien interpretada, muy bien iluminada en la dirección artística, sobre todo es una película muy consistente", añadió sobre esta cinta ganadora del premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) en la Berlinale.

Sin embargo, reconoció que proyectos como Narciso, por su envergadura, no pueden ser el camino a seguir para las producciones latinoamericanas.

"Hay que buscar óperas primas, hay que buscar cortometrajes, hay que buscar con presupuestos a veces más contenidos", apuntó.