Muere otro militar libanés por heridas sufridas en un ataque israelí hace más de un año

"La Comandancia del Ejército lamenta la pérdida del cabo Samir al Abd, quien falleció en acto de servicio el 21 de junio de 2026, a consecuencia de las heridas sufridas durante un ataque aéreo israelí contra su puesto en la ciudad de Qalila, en Tiro (sur), el 24 de noviembre de 2024", afirmó el Ejército en un escueto comunicado.

Los únicos detalles que aportó es que el militar tenía 40 años, estaba casado y tenía tres hijos, según la nota.

Este sábado, el Ejército anunció la muerte de un sargento por los ataques israelíes del día anterior -que en total mataron a 83 personas en una sola jornada-, así como de un soldado.

Pese a las dos jornadas sangrientas de este fin de semana en el Líbano, especialmente en el sur, con poco más de un centenar de muertos, el país mediterráneo no ha sufrido hoy ningún ataque por parte de Israel.

Desde el pasado viernes por la tarde, hay en vigor una tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá pese a que el cese de hostilidades en el frente libanés ya se contemplaba en el primer punto del memorando de entendimiento firmado digitalmente el pasado miércoles entre Washington y Teherán.

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La cifra de muertos en el Líbano por la ofensiva israelí iniciada el pasado 2 de marzo ya ha superado los 4.000, según datos del Ministerio de Salud Pública libanés.