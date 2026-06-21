Netanyahu aleja rumores de salida de Líbano: "Saben perfectamente lo que haría EE.UU."

"¿Qué haría Estados Unidos? ¿Dirían que no hay nada que hacer? ¿Pararían el fuego? (...) No, saben perfectamente lo que haría Estados Unidos. Cruzarían la frontera, crearían una zona de seguridad, eliminarían a los terroristas y protegerían a la población hasta que la amenaza desapareciera (...) Eso es precisamente lo que estamos haciendo", afirmó Netanyahu durante su intervención en una conferencia organizada por Jewish News Syndicate (Sindicato de Noticias Judías) en Jerusalén.

El mandatario israelí aseguró también que "habrá paz en Líbano" cuando el grupo chií Hizbulá, "representante de Irán", deje de ser una amenaza para las comunidades del norte de Israel y para sus tropas, aunque este fin de semana entrara en vigor un "alto el fuego" que ha sido violado por las partes constantemente desde entonces.

En esta misma línea, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo en un comunicado esta noche que el Estado hebreo "no tiene intención de retirarse de Beaufort, que es parte integral de la zona de seguridad en Líbano y esencial para la defensa de las comunidades de Galilea y las fuerzas de las FDI".

Mientras tanto, un portavoz de las FDI actualizó las políticas del Comando del Frente Interno y, a partir de las seis de la mañana de este lunes, se levantarán las restricciones en hasta ocho comunidades del norte de Israel colindantes con Líbano, que tendrán un nivel de actividad plena y no parcial como hasta ahora.

El viernes Líbano sufrió una de las jornadas más sangrientas en semanas con la muerte de al menos 48 personas según el Ministerio de Salud Pública libanés, mientras que cuatro soldados israelíes fallecieron entonces tras un ataque con dron explosivo de Hizbulá en el área de Ali Taher.

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En Líbano han muerto en total más de 4.100 personas por ataques de Israel desde principios de marzo, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales, que hoy no han informado de ningún ataque israelí en consonancia con la tregua que rige desde el viernes.